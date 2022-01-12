Самедов: «Думаю, Жирков на 100% поможет „Химкам“. Большой мастер»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал решение защитника подписать контракт с «Химками».

Жирков – большой футболист. В 38 лет он продолжил карьеру. Юрий Валентинович – большой мастер. Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате.

Не знаю, насколько трио Мамаев – Глушаков – Жирков поможет «Химкам» избежать вылета. Но знаю точно, что это большие футболисты с хорошей карьерой.