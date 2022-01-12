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Самедов: «Думаю, Жирков на 100% поможет „Химкам“. Большой мастер»

вчера, 20:20

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал решение защитника Юрия Жиркова подписать контракт с «Химками».

Жирков – большой футболист. В 38 лет он продолжил карьеру. Юрий Валентинович – большой мастер. Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате.

Не знаю, насколько трио Мамаев – Глушаков – Жирков поможет «Химкам» избежать вылета. Но знаю точно, что это большие футболисты с хорошей карьерой.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 21:12
однозначно поможет, хотя бы своим отношением к тренировочному процессу и игре в целом...
drug01
drug01
вчера в 21:07
Желаем удачной игры
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:02
Высокое мастерство Жиркова не поддаётся никакому сомнению, а вот его физическая форма, особенно после длительного перерыва вызывает некоторое беспокойство.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:57
Юра - это уже наше прошлое.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:48
Даже не сомневаюсь, Юра работяга
протон
протон
вчера в 20:21
Надо было в барсу идти . 21 летний Дест наблюдал бы , как Дании Алвес конкурирует с Юрием за место в составе - на его позиции... которым, кстати, на двоих 77 полных лет
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