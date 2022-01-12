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Хуниор Алонсо — футболист «Краснодара»

вчера, 21:26

Пресс-служба «Краснодара» объявила о трансфере защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо.

Хуниор Алонсо — наш парень 💪 Официально!

Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 00:00
На одной атаке не выедешь. С усилением!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:59
Молодцы Быки . Удачи !!!
makkie
makkie
вчера в 22:58
Грядёт апокалипсис, раз в Краснодаре задумались об укреплении обороны.
Дошло наконец, что с одной атакой матчи не выиграешь. А с пожарником Кайо тем более )))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:51
Молодцы быки и тренер мотиватор есть,удачи вам!!!
1bear
1bear
вчера в 22:49
верю,что поможет Краснодару !
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 22:41
Искренне поздравляю болельщиков Краснодара с приобретением качественного игрока, на самую проблемную позицию! Уже думал, что намеренно не усиливают центр, для усиленной тренировки Сафонова. Будем смотреть, как он адаптируется в клубе. Думаю, что латиноамериканцы, которые уже есть в команде помогут.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:18
С приобретением быков.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:04
Посмотрим что это за Ху...
Главный судья
Главный судья
вчера в 22:02
Все... тренер немец ...защитник есть... центр поля есть... нападение есть ...фланги есть...Крас в тройке )
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:53
Обидно, для Ганчаренко, уходить в такой момент, и он это понимал, когда пошёл на конфликт, приходят новые игроки, которых он просил, с которыми можно было бы поработать над занятием в РПЛ, второго места. А теперь нет. Ганчаренко опять плохой, а ЦСКА и Краснодар поделят 5-7 мые места. Хотя и те, и те, при нём могли и боролись за чемпионство.
протон
протон
вчера в 21:50
Реальное усиление защитной линии Краснодара.Топовый зашитник.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
Отличный выбор!)
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