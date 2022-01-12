Хуниор Алонсо — футболист «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» объявила о трансфере защитника «Атлетико Минейро» .

Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.

Хуниор Алонсо — наш парень 💪 Официально!



Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.



Welcome, @junior_alonso4 🐮🙌 pic.twitter.com/FaliuAgmfc