Хуниор Алонсо — футболист «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» объявила о трансфере защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо.
Хуниор Алонсо — наш парень 💪 Официально!
Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.
Хуниор Алонсо — наш парень 💪 Официально!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 12, 2022
Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.
Welcome, @junior_alonso4 🐮🙌 pic.twitter.com/FaliuAgmfc