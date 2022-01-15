Гаджиев: «Уход Шевченко из „Дженоа“ может повлиять на решение Миранчука»

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о том, что «Дженоа» согласовала переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Правильный переход. Лучше играть, чем сидеть в запасе. Если в «Дженоа» у Миранчука будет возможность играть, то решение правильное для него. Всегда тяжело играть в команде, которая находится внизу турнирной таблице. Миранчуку будет очень непросто.
— Миранчук способен взять лидерские качества на поле в свои руки?
Этого никто не знает. Все зависит от многих факторов. Важно не только то, насколько ты готов. Здесь решают твои личностные качества. Партнеры по команде тоже будут играть немаловажную роль. Важно то, как быстро ты найдешь общий язык с игроками в новом клубе. Если бы в «Дженоа» переходил даже Роналду, все равно было бы сложно сказать, сможет ли он стать лидером.
— Уход Шевченко из «Дженоа» повлияет на решение Миранчука?
Когда футболист идет к тренеру, который его пригласил, ждет и будет общаться с ним на родном языке, то это большой плюс. Для игрока не очень хорошо, когда один тренер его приглашает, а другой встречает. Взгляды специалистов могут не совпадать. Думаю, уход Шевченко из «Дженоа» может повлиять на решение Миранчука.