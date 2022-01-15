Гаджиев: «Уход Шевченко из „Дженоа“ может повлиять на решение Миранчука»

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сегодня, 18:13

Член технического комитета РФС прокомментировал слухи о том, что «Дженоа» согласовала переход полузащитника «Аталанты» .

Правильный переход. Лучше играть, чем сидеть в запасе. Если в «Дженоа» у Миранчука будет возможность играть, то решение правильное для него. Всегда тяжело играть в команде, которая находится внизу турнирной таблице. Миранчуку будет очень непросто.

— Миранчук способен взять лидерские качества на поле в свои руки?

Этого никто не знает. Все зависит от многих факторов. Важно не только то, насколько ты готов. Здесь решают твои личностные качества. Партнеры по команде тоже будут играть немаловажную роль. Важно то, как быстро ты найдешь общий язык с игроками в новом клубе. Если бы в «Дженоа» переходил даже Роналду, все равно было бы сложно сказать, сможет ли он стать лидером.

— Уход Шевченко из «Дженоа» повлияет на решение Миранчука?