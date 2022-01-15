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Николсон: «Мои цели — освоиться в „Спартаке“ и биться изо всех сил»

сегодня, 14:58

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своих впечатлениях от Москвы и о своих целях в стане московской команды.

В первую очередь хочу поблагодарить за тёплый приём. Я видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так что знал об этом клубе. Я прилетел в Москву, и она мне тоже очень понравилась. Даже несмотря на холодную погоду. Я и раньше сталкивался с морозами, просто здесь они чуть сильнее. Не проблема, у меня будет время адаптироваться. Мои ближайшие цели — освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы «Спартак» поднялся как можно выше, где он и должен быть.

Ранее сообщалось, что Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:47
что то он мне внушает своим оптимизмом ,что это не простой игрок и будет от него толк на 200%
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:30
Давай,покажи на что ты способен!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:04
Желание похвальное. Дерзай, Ямайка!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:59
Силы понадобятся. "Крылья" просто так свою позицию не отдадут.
RuyVik
RuyVik
сегодня в 15:48, ред.
Нужно закрепить лидерство команды во второй восьмерке турнирной таблицы.
makkie
makkie
сегодня в 15:15
Задачи понятны, посмотрим на их исполнение на деле.
Если весной Шамар забьёт 6-7 голов, уже будет хорошо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:09
Бегает наверно, как этот...Болт Усэйн).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:06
Посмотрим чего он стоит.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 15:06
Посмотрим что из этого получится
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:02
Задача забивать много и всем с игры и только.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:00
Цель хорошая...достигай
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