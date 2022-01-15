Николсон: «Мои цели — освоиться в „Спартаке“ и биться изо всех сил»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своих впечатлениях от Москвы и о своих целях в стане московской команды.
В первую очередь хочу поблагодарить за тёплый приём. Я видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так что знал об этом клубе. Я прилетел в Москву, и она мне тоже очень понравилась. Даже несмотря на холодную погоду. Я и раньше сталкивался с морозами, просто здесь они чуть сильнее. Не проблема, у меня будет время адаптироваться. Мои ближайшие цели — освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы «Спартак» поднялся как можно выше, где он и должен быть.
Ранее сообщалось, что Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке».
Если весной Шамар забьёт 6-7 голов, уже будет хорошо.
Если весной Шамар забьёт 6-7 голов, уже будет хорошо.