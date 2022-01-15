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Заваров объяснил, почему Шевченко был уволен из «Дженоа»

сегодня, 17:13

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».

У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной — это немного другое. Работа с национальной командой отличается.

Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него всё получилось.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Из аналогичных случаев можно создать очень длинный перечень.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:30
Шеве надо идти тренировать какой-нибудь клуб из родной Украинской Лиги. В какой-нибудь середняк или ниже, как Кержаков в Нижнем. Вот пусть там и набивает себе шишки, поднимая этого середняка. В Италию его уже вряд ли кто позовёт, даже в Серию В.
kust07
kust07
сегодня в 18:58
С Шевченко поступили так же ,как и с Каррерой в Спартаке.
Baggio R.
Baggio R. ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 18:54
Конечно по инерции, если на ЧЕ-2000, после которого назначили Руди, Германия заняла последнее место в группе)
Да и в небытие он не уходил, а предпочел деятельность другого плана и по сей день работает в руководстве ливеркузенского Байера, где трудится с небольшим перерывом, начиная с 1996 года
sash71
sash71 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:39
Лобан растил детей и был для тех будущих звёзд вторым отцом.
sash71
sash71 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:37
Бездарных дирижёров не бывает так как под дирижёром уже подразумевается человек с музыкальным образованием. Чтобы им стать нужно упорно учиться и обладать идеальным музыкальным слухом. В процессе обучения будущий дирижёр проходит много векторное тестирование в разных направлениях на слух, ритм, логика и много чего. Но самое главное дирижёр это профессиональный психолог.
Capral
Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 18:34
Так ведь, ваш собеседник сказал, что с приличными игроками каждый выиграет, что угодно. Получается, и Лобан, не такой уж великий тренер, если побеждал с такими игроками....
Capral
Capral ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 18:30
Пару лет назад, сб. Хорватии тренировал один человек, не помню его фамилию, и, хорваты, на своем поле, с огромным трудом отскочили от посредственной Финляндии 1:1. После этого, пришел другой тренер, с которым Хорватия дошла до финала ЧМ, и сейчас, показывают вполне достойную игру!! Не надо, Шеве давать Баварию и Интер, что, вам плохого сделали эти команды? И запомните! Ни один, самый знаменитый оркестр не сыграет блестяще, под руководством бездарного дирижёра....
sash71
sash71 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 18:24
С Демьяном вообще вместе трудимся )) как собссно с Протасовым и Михайличенко
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 18:22
Если лично знаешь тогда ты прав,не возражаю.Лобановский редкостное явление,у него было много личностей из игроков-гранды-Заваров,Яковенко,Яремчук,Демъяненко,Кузнецов то есть вся команда его, но ни один не смог стать,как он в тренерской работе.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:22
А что ещё надо для увольнения?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 18:19
Они тогда по инерции вышли а затем пошел при нем явный спад,поэтому его уволили и он как тренер ушел в небытие,сам он это понял.
Baggio R.
Baggio R. ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 18:14
То, что Феллер вывел сборную Германии в финал ЧМ - не достижение?
sash71
sash71 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 18:07
С Шевой общаюсь уже больше 15 лет и скажу он очень требователен в первую очередь к себе. Как только он стал тренером сборной после Фоменко то сразу дал шанс молодежи, которая себя проявила очень достойно. Шева воспитанник самого мэтра Лобановского так, что он с детства видел как идёт и куётся тренерство.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 17:59
Саша,без тренерского врожденного таланта невозможно стать Гвардиолой,Клоппом,Лёвом,а Моуриньо почти не футболист и добился многого в тренерской работе а легенда мирового футбола Марадона не смог ничего показать будучи тренером.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:50
Если отбросить все сентенции Заварова по поводу отсутствия у Шевченко опыта руководства клубной командой, причина увольнения одна - неудовлетворительные результаты и отсутствие прогресса в игре команды из Генуи.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 17:49
Если бы Шеве усилили состав ,в Дженоа остался бы подольше
sash71
sash71
сегодня в 17:48
Ну давайте назначим Шеву тренировать к примеру Баварию или Интер. Я уверен там у него получится на пять баллов всё. Уровень мастерства футболиста играет решающую роль. Я следил практически за каждой игрой Дженоа с момента назначения Андрея туда тренером и скажу, что с тем набором ногоболов мало кто справится. Следующему кто придёт на смену будет так же не сладко и навряд ли Дженой сможет сохранить прописку в Серии А.
протон
протон
сегодня в 17:46
Календарь кроме матча со Специей был тяжелейший
Capral
Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 17:45
Правильно! Великим тренером, нельзя стать, им- можно только родиться!!!
Capral
Capral
сегодня в 17:37
Ну вот, наконец-то, нашелся умный человек. Всё правильно сказал, но при этом, чего-то, недоговорил, видимо, чтобы Шеву не обидеть.... Скромнее, надо быть, Шева, скромнее.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:35, ред.
Не очень прав Заваров.
В каждом спорте тренера.Бывает тренер с опвтом но не может донести, а есть врожденные тренера с талантом внушения, харизма итд, поэтому Шевченко никогда не станет хорошим тренером,у него нет таланта тренера, но был отличным футболистом.
Немецкий футбольный гранд Феллер тренировал, но ничего не вышло, а середняк в футболе немец Лёв достиг больших успехов, на поле он был тенью Фёллера, а в тренерской работе всё наоборот-талант.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 17:24
Ему ещё и календарь ужасный достался.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:21
Всякое бывает.
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