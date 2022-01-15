Заваров объяснил, почему Шевченко был уволен из «Дженоа»

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров прокомментировал увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».
У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной — это немного другое. Работа с национальной командой отличается.
Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него всё получилось.
В каждом спорте тренера.Бывает тренер с опвтом но не может донести, а есть врожденные тренера с талантом внушения, харизма итд, поэтому Шевченко никогда не станет хорошим тренером,у него нет таланта тренера, но был отличным футболистом.
Немецкий футбольный гранд Феллер тренировал, но ничего не вышло, а середняк в футболе немец Лёв достиг больших успехов, на поле он был тенью Фёллера, а в тренерской работе всё наоборот-талант.
В каждом спорте тренера.Бывает тренер с опвтом но не может донести, а есть врожденные тренера с талантом внушения, харизма итд, поэтому Шевченко никогда не станет хорошим тренером,у него нет таланта тренера, но был отличным футболистом.
Немецкий футбольный гранд Феллер тренировал, но ничего не вышло, а середняк в футболе немец Лёв достиг больших успехов, на поле он был тенью Фёллера, а в тренерской работе всё наоборот-талант.