Заваров объяснил, почему Шевченко был уволен из «Дженоа»

Бывший тренер сборной Украины прокомментировал увольнение из «Дженоа».

У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в «Дженоа» он работал только лишь со сборной — это немного другое. Работа с национальной командой отличается.

Зидан вообще начинал с детей в «Реале», а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого тяжело работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублирующего и так далее. Дай бог, чтобы у него всё получилось.