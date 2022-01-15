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Фукс: «Верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва»

сегодня, 11:19

Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от второй части текущего сезона.

Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва. Знаю и готов доказывать, что способен принести пользу команде. Главное, чтобы ЦСКА побеждал и решил свои задачи во второй части сезона. Мне всё же удобнее на привычной позиции центрального защитника. Готов выполнять эту роль при любой тактической схеме.

Какова судьба золотой медали Олимпийских игр? Она хранится у меня дома, в Бразилии.

Недавно агент Бруно Фукса отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Сельты».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:21
Давно пора начинать помогать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:15
Балабол настоящий.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:02
Первый блин (игра в основе) вышел комом, хотя в молодёжке смотрелся хорошо.
Мне Бруно чем то напомнил молодого АВБ.( по фактуре и игре). Уверен, что по весне он себя проявит как отличный ЦЗ. Удачи ему .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:31
Поболтать они все горазды...
a32dnf788qjc
a32dnf788qjc
сегодня в 11:19
Это весьма любопытно
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