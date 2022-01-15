Фукс: «Верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва»

Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от второй части текущего сезона.

Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва. Знаю и готов доказывать, что способен принести пользу команде. Главное, чтобы ЦСКА побеждал и решил свои задачи во второй части сезона. Мне всё же удобнее на привычной позиции центрального защитника. Готов выполнять эту роль при любой тактической схеме.

Какова судьба золотой медали Олимпийских игр? Она хранится у меня дома, в Бразилии.