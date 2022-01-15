Бийол рассказал, какая команда удивила его в текущем розыгрыше РПЛ

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился мыслями об игре «армейцев» в обоих матчах с «Зенитом» (0:1, 0:2) в текущем сезоне, а также рассказал, какая команда удивила его в текущем розыгрыше РПЛ.
Были ли такие матчи, когда мне понравилась игра ЦСКА, но при этом не удавалось достичь нужного результата? Полагаю, к таковым можно отнести обе игры с «Зенитом». И дома, и в гостях мы не реализовали свои моменты. Соперник, в свою очередь, выжал максимум из минимума. У них много качественных игроков, которые не прощают минимальные ошибки и, что называется, делают разницу. Чтобы обыгрывать «Зенит», нужно играть еще лучше и не допускать таких ошибок вблизи своих ворот.
Какая команда особенно удивила меня в нынешнем чемпионате России? Выделю «Крылья Советов», они симпатично смотрятся в этом сезоне. В Москве против нас отлично начали игру, первые полчаса было очень сложно. Но ЦСКА взял у них шесть очков из шести, это главное. Хотя скажу еще раз, против них оба раза нам пришлось очень тяжело.
Также недавно Бийол рассказал о своем переходе на позицию защитника.