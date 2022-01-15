Бийол рассказал, какая команда удивила его в текущем розыгрыше РПЛ

Защитник ЦСКА поделился мыслями об игре «армейцев» в обоих матчах с «Зенитом» (0:1, 0:2) в текущем сезоне, а также рассказал, какая команда удивила его в текущем розыгрыше РПЛ .

Были ли такие матчи, когда мне понравилась игра ЦСКА , но при этом не удавалось достичь нужного результата? Полагаю, к таковым можно отнести обе игры с «Зенитом». И дома, и в гостях мы не реализовали свои моменты. Соперник, в свою очередь, выжал максимум из минимума. У них много качественных игроков, которые не прощают минимальные ошибки и, что называется, делают разницу. Чтобы обыгрывать «Зенит», нужно играть еще лучше и не допускать таких ошибок вблизи своих ворот.