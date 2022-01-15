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Бийол рассказал, какая команда удивила его в текущем розыгрыше РПЛ

сегодня, 11:31

Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился мыслями об игре «армейцев» в обоих матчах с «Зенитом» (0:1, 0:2) в текущем сезоне, а также рассказал, какая команда удивила его в текущем розыгрыше РПЛ.

Были ли такие матчи, когда мне понравилась игра ЦСКА, но при этом не удавалось достичь нужного результата? Полагаю, к таковым можно отнести обе игры с «Зенитом». И дома, и в гостях мы не реализовали свои моменты. Соперник, в свою очередь, выжал максимум из минимума. У них много качественных игроков, которые не прощают минимальные ошибки и, что называется, делают разницу. Чтобы обыгрывать «Зенит», нужно играть еще лучше и не допускать таких ошибок вблизи своих ворот.

Какая команда особенно удивила меня в нынешнем чемпионате России? Выделю «Крылья Советов», они симпатично смотрятся в этом сезоне. В Москве против нас отлично начали игру, первые полчаса было очень сложно. Но ЦСКА взял у них шесть очков из шести, это главное. Хотя скажу еще раз, против них оба раза нам пришлось очень тяжело.

Также недавно Бийол рассказал о своем переходе на позицию защитника.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 13:26
Команда которая больше всех удивляет это Спартак. Масса упущенных побед и ничеек
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:50
Пока КС не растащили была отличная команда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:54
Молодец Яка, и о Зените поговорил и, что правильно, отметил КС, симпатичная команда, многим кровушки ещё попортит)).
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:51
ЦСКА со всеми играет очень натужно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:50, ред.
"Не смотрятся", а смотрелись, пока. Продали Крылья двух игроков за безценок..это вообще..слов нет. Могли биться за еврокубковые места, показать товар лицом в Европе. Реально озолотиться, если не нынче, то в следующем сезоне. Не нужен в РПЛ второй Ростов. Одни и те же лица на вершине. Одна гламурная блатата, как на эстраде).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:46
Крылышки удивили весь РПЛ.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:44
Крылушки просто красавцы в этом сезоне
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:33
Зенит уже не кого не удивляет!
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