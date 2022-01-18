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Роналду: «Планирую играть ещё 4 или 5 лет»

сегодня, 10:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о планах на будущее.

У меня все еще есть страсть к игре, я хочу забивать голы. Я играю в футбол с пяти лет. Я мотивирован, даже когда выхожу на тренировку. Мне скоро 37 лет, но чувствую себя хорошо.

Я продолжаю усердно работать. У меня осталась страсть к футболу, я хочу продолжать играть. Я надеюсь, что смогу играть ещё 4 или 5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда вам это понадобится.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11
сегодня в 13:00
Зато у кокошки есть одна награда, а у него нет. Шах и Мат, тебе, Авейру...
sash71
sash71
сегодня в 12:51
Ну КР7 в хорошей форме для своего возвраста
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:39
Через 2 года будет играть в Эмиратах
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:36
Как говорят: Хочешь рассмешить Бога то расскажи ему о своих планах!!!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:20
сказал прям как Путин
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:14
Ещё не все рекорды побиты...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:10
Никогда нельзя заранее что то предугадывать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:37
А почему и нет?
Физически здоров, на футбольном поле как рыба в воде, играй да играй и получай удовольствие. Многим молодым даст, далеко не скромную, фору. В любой команде был ведущим игроком и всегда отрабатывал на поле свою краюху хлеба.
Пожелаем Рону крепкого здоровья, удачи, без травм и побольше нам ярких голешников в его исполнении.
shur
shur
сегодня в 11:33
...доигрывать надо где то поскромнее, а он без славы и успеха не сможет,
так что палка о двух концах, по мне так в Португалии, родные стены, родная публика, все ошибки прощаемы с пониманием!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:27
Жди свита вослед.
1 984
1 984
сегодня в 11:16
Почему бы и нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:13
Молодец, Криш! Думаю, что Месси раньше завершит. Хотя ходить пешком по полю можно и в 50 лет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:01
Гадать в таком возрасте не стоит..
drug01
drug01
сегодня в 11:01
Пора двигать в Китай....
Cat01
Cat01
сегодня в 11:00
Только знать где???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:00
Этот может,на нём пахать можно
Elliada
Elliada
сегодня в 10:59
МЛС, Китай, Россия, Катар - выбор большой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:57
beefs
beefs
сегодня в 10:47
Молодца, так держать...
V For Vendeta
V For Vendeta
сегодня в 10:45
Надеюсь так и будет .
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:37
Пример спортивного долголетия
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
сегодня в 10:35
А дети?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:34
Ну может он.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:29
Планы конечно же грандиозные, а стоит ли ???
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:29
Не повезет кому то)))
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