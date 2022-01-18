Роналду: «Планирую играть ещё 4 или 5 лет»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о планах на будущее.
У меня все еще есть страсть к игре, я хочу забивать голы. Я играю в футбол с пяти лет. Я мотивирован, даже когда выхожу на тренировку. Мне скоро 37 лет, но чувствую себя хорошо.
Я продолжаю усердно работать. У меня осталась страсть к футболу, я хочу продолжать играть. Я надеюсь, что смогу играть ещё 4 или 5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда вам это понадобится.
Физически здоров, на футбольном поле как рыба в воде, играй да играй и получай удовольствие. Многим молодым даст, далеко не скромную, фору. В любой команде был ведущим игроком и всегда отрабатывал на поле свою краюху хлеба.
Пожелаем Рону крепкого здоровья, удачи, без травм и побольше нам ярких голешников в его исполнении.
Физически здоров, на футбольном поле как рыба в воде, играй да играй и получай удовольствие. Многим молодым даст, далеко не скромную, фору. В любой команде был ведущим игроком и всегда отрабатывал на поле свою краюху хлеба.
Пожелаем Рону крепкого здоровья, удачи, без травм и побольше нам ярких голешников в его исполнении.
так что палка о двух концах, по мне так в Португалии, родные стены, родная публика, все ошибки прощаемы с пониманием!!!
так что палка о двух концах, по мне так в Португалии, родные стены, родная публика, все ошибки прощаемы с пониманием!!!