Роналду: «Планирую играть ещё 4 или 5 лет»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах на будущее.

У меня все еще есть страсть к игре, я хочу забивать голы. Я играю в футбол с пяти лет. Я мотивирован, даже когда выхожу на тренировку. Мне скоро 37 лет, но чувствую себя хорошо.

Я продолжаю усердно работать. У меня осталась страсть к футболу, я хочу продолжать играть. Я надеюсь, что смогу играть ещё 4 или 5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда вам это понадобится.