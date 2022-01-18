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Роналду: «Получить специальный приз от ФИФА - это огромная честь»

сегодня, 08:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал получение специального приза от ФИФА.

Получить специальный приз от ФИФА — это огромная честь и огромная привилегия. Тот факт, что такая авторитетная организация решила признать меня лучшим бомбардиром в истории соревнований под эгидой ФИФА, является для меня вершиной моих личных достижений за мою любимую страну.

Теперь я должен превратить эту награду в дополнительное топливо и мотивацию, чтобы помочь в достижении всех наших целей в МЮ, а также к предстоящим матчам плей-офф в марте, чтобы Португалия могла принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, и мы все вместе могли бы продолжать писать эту удивительную историю вместе.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 09:56
Это не тот приз который ждал
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:55
Пополнил коллекцию....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:36
Дали чтоб не плакал!
112910415
112910415
сегодня в 09:36
никак нельзя без награды !
A.S.A
A.S.A ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:23
Ну тут вопрос не ко мне....время идет, все меняется....когда то и премии "Пушкаша" небыло, а видь и до этого легендарного игрока тоже были отличные игроки которые много забивали и делали это оч красиво, но вот чиновники из ФИФА выбрали именно его фамилию....
ОПС
ОПС
сегодня в 09:09
Просто дежурные слова.
Elliada
Elliada ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:08
Никто не спорит, что он забил больше всех за сборную. Почему тогда не дали подобную награду иранцу, ведь его рекорд держался долго?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:06
Ну заслужил, и пусть кто то возмущается, мол на всяких Андоррах да и прочих карликах набил стату, но статистику не обманешь, не проведешь....молодец, не думаю что кто то сможет покорить его рекорд!
Elliada
Elliada
сегодня в 09:01
Левандовски хотя бы партнеров по команде поблагодарил. Не то что Роналду, только о себе
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:01
Еще один приз для него ФИФА придумала.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:00
Под эти призы у Роналду уже наверное специальный дом есть. Ну очень их много.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:59
Хоть что-нибудь да получил.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:51
Официально лучшим бомбардиром в истории футбола стал КР в 2021! Это историческое событие! ЗМ отдыхает!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:48
Успокоительное для Рони). Слово "специальное" наверное тянул, как мальчишка соплю, типа свое, не отдам).
jg9s3ubzwd7s
jg9s3ubzwd7s
сегодня в 08:43
Просто так такое не дают
u6hq9kvx8phy
u6hq9kvx8phy
сегодня в 08:42
Так оно и есть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:40
Всё общие слова.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:38
Было бы странно, если Роналду оставили без награды, ему всегда что-нибудь дают по привычке.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:32
В коллекции личных наград Роналду только магического шара на подставке не хватало. Теперь есть
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