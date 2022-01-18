Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал получение специального приза от ФИФА .

Получить специальный приз от ФИФА — это огромная честь и огромная привилегия. Тот факт, что такая авторитетная организация решила признать меня лучшим бомбардиром в истории соревнований под эгидой ФИФА , является для меня вершиной моих личных достижений за мою любимую страну.