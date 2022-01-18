Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал получение специального приза от ФИФА.
Получить специальный приз от ФИФА — это огромная честь и огромная привилегия. Тот факт, что такая авторитетная организация решила признать меня лучшим бомбардиром в истории соревнований под эгидой ФИФА, является для меня вершиной моих личных достижений за мою любимую страну.
Теперь я должен превратить эту награду в дополнительное топливо и мотивацию, чтобы помочь в достижении всех наших целей в МЮ, а также к предстоящим матчам плей-офф в марте, чтобы Португалия могла принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, и мы все вместе могли бы продолжать писать эту удивительную историю вместе.