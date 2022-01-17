Перес: «В „Реале“ началась новая эра»

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на победу в финале Суперкубка Испании.
Эта победа многое значит. В клубе наступила новая эра, у нас новый тренер... Мы поменяли оборону, это дало очень хорошие результаты.
«Реал» – общемировой бренд, во всех частях света есть наши болельщики. У этого клуба больше всех фанатов.
Надеюсь это не последний трофей этого сезона, ведь ещё Реал должен брать ЛаЛигу и кубок Испании (почему нет?!)
Ну на ЛЧ я уже не сильно не надеюсь но думаю всё может быть!
Надеюсь это не последний трофей этого сезона, ведь ещё Реал должен брать ЛаЛигу и кубок Испании (почему нет?!)
Ну на ЛЧ я уже не сильно не надеюсь но думаю всё может быть!