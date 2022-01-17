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Перес: «В „Реале“ началась новая эра»

сегодня, 11:09
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Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на победу в финале Суперкубка Испании.

Эта победа многое значит. В клубе наступила новая эра, у нас новый тренер... Мы поменяли оборону, это дало очень хорошие результаты.

«Реал» – общемировой бренд, во всех частях света есть наши болельщики. У этого клуба больше всех фанатов.

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 11:49
Теперь надо дождаться игры в ЛЧ против ПСЖ. Я думаю этот матч о многом скажет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:43
Не самый значимый трофей.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:37
С победой в Суперкубке 2022!
Надеюсь это не последний трофей этого сезона, ведь ещё Реал должен брать ЛаЛигу и кубок Испании (почему нет?!)
Ну на ЛЧ я уже не сильно не надеюсь но думаю всё может быть!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:28
Все любят победителей, а Реал самый титулованный клуб в мире.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:14
Ну ну!Сам не похвалишь никто не похвалит!Это общеизвестно))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:11, ред.
Ну да , - 2022 год с Суперкубком !!!) Удачи Реалу в Новом году !!!👍✌🙋‍♂️
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