Барцальи: «Может быть, уже поздно говорить о продлении контракта с Дибалой».

Экс-защитник «Ювентуса» прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с нападающим туринцев . Игрок и руководство клуба не могут согласовать продление контракта, который истекает будущим летом.

Дибала здорово начал сезон. Когда Роналду ушел, многие думали, что он станет звездой номер один в клубе. Он даже мог получить капитанскую повязку, если Кьеллини не было бы на поле.

Прямо сейчас «Юве» важно хорошо выступить в Лиге чемпионов, и наличие или отсутствие Дибалы имеет ключевое значение, учитывая, сколько у него было повреждений в последнее время.

Может быть, уже поздно говорить о продлении контракта с Дибалой, но «Ювентус» самостоятельно принимает решение.