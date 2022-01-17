Барцальи: «Может быть, уже поздно говорить о продлении контракта с Дибалой».

Экс-защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с нападающим туринцев Пауло Дибалой. Игрок и руководство клуба не могут согласовать продление контракта, который истекает будущим летом.
Дибала здорово начал сезон. Когда Роналду ушел, многие думали, что он станет звездой номер один в клубе. Он даже мог получить капитанскую повязку, если Кьеллини не было бы на поле.
Прямо сейчас «Юве» важно хорошо выступить в Лиге чемпионов, и наличие или отсутствие Дибалы имеет ключевое значение, учитывая, сколько у него было повреждений в последнее время.
Может быть, уже поздно говорить о продлении контракта с Дибалой, но «Ювентус» самостоятельно принимает решение.
Незнаю чем и как закончится это недопонимание и не продление контракта с Дибалой, но скорее всего, на мой субъективный взгляд, вся ситуация вообще которая сейчас существует и с Дибалой, и та которая была между Аллегри и Роналдо, и та на какой позиции сейчас находится команда в турнирной таблицы, которая не так давно как два сезона назад и подумать не могла что будет бороться за попадание в четвёрку , находится именно в назначении на пост главного тренера Аллегри, друга хозяев клуба фамилии Аньелли. И именно это и есть ошибка Аньелли, которая приводит команду к такой ситуации в которой есть проблемы тренера и игроков, игровой концепции тренера, которую не принимают и не хотят больше играть в такой футбол сами игроки, что естественным образом будет и отображается на турнирной таблицы и итогах сезонных выступлений команды. Как не зря же в народе говорится - в одну реку дважды нельзя войти. И это думаю подходит именно к приходу Аллегри в Юве. Это моё субъективное мнение и видение ситуации с Дибалой и самих результатов команды. Всё равно желаю только Удачи Юве и разрешение всех проблем и ошибок !!! Всем Добра !!!
Незнаю чем и как закончится это недопонимание и не продление контракта с Дибалой, но скорее всего, на мой субъективный взгляд, вся ситуация вообще которая сейчас существует и с Дибалой, и та которая была между Аллегри и Роналдо, и та на какой позиции сейчас находится команда в турнирной таблицы, которая не так давно как два сезона назад и подумать не могла что будет бороться за попадание в четвёрку , находится именно в назначении на пост главного тренера Аллегри, друга хозяев клуба фамилии Аньелли. И именно это и есть ошибка Аньелли, которая приводит команду к такой ситуации в которой есть проблемы тренера и игроков, игровой концепции тренера, которую не принимают и не хотят больше играть в такой футбол сами игроки, что естественным образом будет и отображается на турнирной таблицы и итогах сезонных выступлений команды. Как не зря же в народе говорится - в одну реку дважды нельзя войти. И это думаю подходит именно к приходу Аллегри в Юве. Это моё субъективное мнение и видение ситуации с Дибалой и самих результатов команды. Всё равно желаю только Удачи Юве и разрешение всех проблем и ошибок !!! Всем Добра !!!