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Эвра: «Я готов был быть даже садовником, чтобы закончить карьеру в МЮ»

вчера, 21:39

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра рассказал о причинах своего перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2014 году.

Моей жене было трудно жить в Манчестере, я принял решение, которое не зависело от меня. Но я ни о чем не жалею. Я любил «Ювентус», и когда мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2015 году, «Манчестер Юнайтед» не добивался хороших результатов. Моя жена сказала мне: «Видишь? Я была права, сказав тебе перейти в „Ювентус“». Но я всегда был за «Манчестер Юнайтед». Я был готов даже быть садовником, чтобы закончить свою карьеру в МЮ, при всем уважении к садовникам.

Отметим, что Эвра всё ещё поддерживает тёплые отношения с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:55
Задолбали уже эти нытики - подкаблучники
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 23:08
Мне нравились Манки когда в 99 году в гостях выцарапали финал и ушастого - команда мечты... мне нравился Челси времён Лэмпа,Чеха и Дрогба и их банды. Эти команды просто влюбляли в себя большинство зрителей.Была какая та магия у этих клубов,не то что сейчас.Даже Ливерпуль времён Каррагера и Стиви Джи,Куйта и Рииса. не уступал нынешнему,хотя пожалуй сейчас состав самый крутой и тренер тоже.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:04
ЧТО ЭТО ЗА МУЖИК,КОТОРЫЙ НА ЖЕНУ ВЗВАЛИВАЕТ СВОЮ ВИНУ. Да если тебе так дорог МЮ,то разведись с этой женой и будь садовником.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:50
Побольше бы таких игроков и людей. Красавчик, Патри! Ай лове зис гейм !!!)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:08
Это Интересно!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:45
У того Манчестера было много фанатов
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