Эвра: «Я готов был быть даже садовником, чтобы закончить карьеру в МЮ»

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вчера, 21:39

Бывший защитник сборной Франции рассказал о причинах своего перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2014 году.

Моей жене было трудно жить в Манчестере, я принял решение, которое не зависело от меня. Но я ни о чем не жалею. Я любил «Ювентус», и когда мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2015 году, «Манчестер Юнайтед» не добивался хороших результатов. Моя жена сказала мне: «Видишь? Я была права, сказав тебе перейти в „Ювентус“». Но я всегда был за «Манчестер Юнайтед». Я был готов даже быть садовником, чтобы закончить свою карьеру в МЮ , при всем уважении к садовникам.

Отметим, что Эвра всё ещё поддерживает тёплые отношения с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.