Почеттино: «Матч получился сложным»

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о победе над «Брестом».
Во втором тайме мы стали играть лучше как команда. Я доволен игрой моих подопечных.
Матч получился сложным, но мне все же хотелось выиграть с более крупным счетом.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Брест
|Матч завершен
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о победе над «Брестом».
Во втором тайме мы стали играть лучше как команда. Я доволен игрой моих подопечных.
Матч получился сложным, но мне все же хотелось выиграть с более крупным счетом.