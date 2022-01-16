ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино: «Матч получился сложным»

сегодня, 09:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о победе над «Брестом».

Во втором тайме мы стали играть лучше как команда. Я доволен игрой моих подопечных.

Матч получился сложным, но мне все же хотелось выиграть с более крупным счетом.

Все новости
Бербатов рассказал, что нужно сделать «Тоттенхэму», чтобы удержать Кейна
Сегодня, 02:31 Комментарии2
Тухель: «Мы могли победить „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:12 Комментарии8
«Возвращайся работать домой». Зеленский поддержал Шевченко после увольнения
Вчера, 23:17
«Мы не можем ждать до конца мая». В «Боруссии» высказались о словах Холанда
Вчера, 08:55 Комментарии18
«„Боруссия“ подталкивает меня к принятию решения». Холанд — о будущем
Вчера, 08:30 Комментарии25
Артета — об игре с «Ливерпулем»: «„Арсенал“ не сдался, мы отлично боролись»
14 января Комментарии4
Все комментарии
y39hv3c4n5dg
y39hv3c4n5dg
сегодня в 10:24
Да, матч сложный был.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:53
Еслиб не Мбаппе, он бы ваще не получился!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100