Агент Миранчука прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лацио»

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» , прокомментировал информацию, согласно которой российский хавбек может продолжить карьеру в «Лацио».

Я так понимаю, что итальянские издания перепечатывают информацию, и все идет оттуда. Наверно, стоит задать вопрос журналистам из Италии, откуда у них такая информация, что они знают. У нас уже был с «Дженоа» договор подписан, были «Торино», «Венеция».

Честно, я слухи не комментирую и не обращаю на них внимания — это не в моих правилах. Пока мне сказать нечего. Леша вчера диагностировался, дальше будет углубленное обследование задней поверхности бедра. Сейчас все мысли о том, чтобы все было в порядке и не было серьезного повреждения.