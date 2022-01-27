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Агент Миранчука прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лацио»

сегодня, 14:29

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию, согласно которой российский хавбек может продолжить карьеру в «Лацио».

Я так понимаю, что итальянские издания перепечатывают информацию, и все идет оттуда. Наверно, стоит задать вопрос журналистам из Италии, откуда у них такая информация, что они знают. У нас уже был с «Дженоа» договор подписан, были «Торино», «Венеция».

Честно, я слухи не комментирую и не обращаю на них внимания — это не в моих правилах. Пока мне сказать нечего. Леша вчера диагностировался, дальше будет углубленное обследование задней поверхности бедра. Сейчас все мысли о том, чтобы все было в порядке и не было серьезного повреждения.

Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче 23-го тура Серии А против «Лацио» (0:0).

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 16:11
Всё ясно итальянские приколы,слухи
112910415
112910415
сегодня в 14:53
без сказок скучно жить
beefs
beefs
сегодня в 14:37
травма может сыграть решающую роль, а жаль...
Cat01
Cat01
сегодня в 14:36
Это всё сказка...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:36
Пока не заживёт бедро говорить не о чем..
протон
протон
сегодня в 14:30
Никто не знает как будет в Лацио, но в Аталанте уже и так все известно, Леха будет ВСЕГДА на подмене, а в Лацио коуч возможно даст шанс закрепиться в основе.
В Дженоа конечно полный швах, хорошо что не ушел, но оставаться в Аталанте бессмысленно, сколько раз там ломались игроки основы, но на Лехину позицию выходили в основе игроки другого амплуа. Пока не сгнил окончательно на лавке, БЕГИ!!!
1 984
1 984
сегодня в 14:30
Его же из Аталанты решили не отпускать.
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