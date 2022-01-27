Агент Миранчука прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лацио»

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию, согласно которой российский хавбек может продолжить карьеру в «Лацио».
Я так понимаю, что итальянские издания перепечатывают информацию, и все идет оттуда. Наверно, стоит задать вопрос журналистам из Италии, откуда у них такая информация, что они знают. У нас уже был с «Дженоа» договор подписан, были «Торино», «Венеция».
Честно, я слухи не комментирую и не обращаю на них внимания — это не в моих правилах. Пока мне сказать нечего. Леша вчера диагностировался, дальше будет углубленное обследование задней поверхности бедра. Сейчас все мысли о том, чтобы все было в порядке и не было серьезного повреждения.
Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче 23-го тура Серии А против «Лацио» (0:0).
В Дженоа конечно полный швах, хорошо что не ушел, но оставаться в Аталанте бессмысленно, сколько раз там ломались игроки основы, но на Лехину позицию выходили в основе игроки другого амплуа. Пока не сгнил окончательно на лавке, БЕГИ!!!
В Дженоа конечно полный швах, хорошо что не ушел, но оставаться в Аталанте бессмысленно, сколько раз там ломались игроки основы, но на Лехину позицию выходили в основе игроки другого амплуа. Пока не сгнил окончательно на лавке, БЕГИ!!!