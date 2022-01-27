В «Ференцвароше» объяснили, почему на пост тренера был выбран Черчесов

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал объяснил, почему клуб назначил главным тренером команды .

Кто и почему выбрал на роль главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова? Это наше коллегиальное решение, а последнее слово, разумеется, осталось за президентом клуба. Мы посчитали, что Черчесов – прекрасная кандидатура для того, чтобы развиваться и прогрессировать. Он достойно работал со сборной России, с которой прекрасно выступил на чемпионате мира-2018. С варшавской «Легией» Станислав занял первое место в лиге и взял Кубок Польши.

Черчесов играл в Германии и Австрии, где начинал и тренерскую карьеру. Этот специалист подходит как по профессиональным, так и по человеческим качествам. Станислав обладает сильным характером и огромным жизненным опытом, прекрасно разбирается в футболе и умеет находить общий язык с представителями разных национальностей, что для нас особенно важно.

«Ференцварош» – интернациональная команда, тренеру мало быть просто хорошим тактиком и стратегом, надо еще уметь находить подход к футболистам с разным менталитетом. Мы посчитали, что Черчесов способен на это.

Хотя, объективно говоря, ему в этом плане непросто с самого начала: у большой группы игроков коронавирус, а еще несколько человек уехали на Кубок Африки.

Быстро ли мы поняли, что при новом главном тренере слово «проблема» должно быть вычеркнуто из клубного лексикона? Да. (Смеется.) Так что десять футболистов с ковидом – просто органичная часть работы и современная тенденция.