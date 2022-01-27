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В «Ференцвароше» объяснили, почему на пост тренера был выбран Черчесов

сегодня, 12:26

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал объяснил, почему клуб назначил главным тренером команды Станислава Черчесова.

Кто и почему выбрал на роль главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова? Это наше коллегиальное решение, а последнее слово, разумеется, осталось за президентом клуба. Мы посчитали, что Черчесов – прекрасная кандидатура для того, чтобы развиваться и прогрессировать. Он достойно работал со сборной России, с которой прекрасно выступил на чемпионате мира-2018. С варшавской «Легией» Станислав занял первое место в лиге и взял Кубок Польши.

Черчесов играл в Германии и Австрии, где начинал и тренерскую карьеру. Этот специалист подходит как по профессиональным, так и по человеческим качествам. Станислав обладает сильным характером и огромным жизненным опытом, прекрасно разбирается в футболе и умеет находить общий язык с представителями разных национальностей, что для нас особенно важно.

«Ференцварош» – интернациональная команда, тренеру мало быть просто хорошим тактиком и стратегом, надо еще уметь находить подход к футболистам с разным менталитетом. Мы посчитали, что Черчесов способен на это.

Хотя, объективно говоря, ему в этом плане непросто с самого начала: у большой группы игроков коронавирус, а еще несколько человек уехали на Кубок Африки.

Быстро ли мы поняли, что при новом главном тренере слово «проблема» должно быть вычеркнуто из клубного лексикона? Да. (Смеется.) Так что десять футболистов с ковидом – просто органичная часть работы и современная тенденция.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 15:10
Коллегиально соблазнились усами
амурец
амурец
сегодня в 14:36
Ну пусть побудут экстремалами
протон
протон
сегодня в 14:26
Здоровья, удачи и новых вершин в профессии!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:50
Странный выбор, если честно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:29
Посмотрим что будут петь через полгодика.
drug01
drug01
сегодня в 13:27
Видно усы решили всё
112910415
112910415
сегодня в 13:22
мазохизм по обоюдному согласию ... закону не противоречит
36jgyafvcfwb
36jgyafvcfwb
сегодня в 13:15
Скоро будут объяснять, за что попёрли
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:09
Посмотрим по окончании
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:07
Главное Черчесов без ковида. Он привился:
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:02
Надолго ли?

Интересная картина рисуется... Футбольный супрематизм...))
particular
particular
сегодня в 12:46
Венграм придется привыкать, что Стасу ничего предъявлять нельзя, ни в чем его вины нет и он объяснять ничего не будет...
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 12:44
Я думал выбрали,потому что он отлично готовит шашлык
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:27
Ну выбрали и выбрали...
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