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Булыкин: «На месте Миранчука не опускал бы руки и ждал шанса в „Аталанте“»

сегодня, 10:07

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Ранее сообщалось, что тренер команды Джан Пьеро Гасперини блокирует сделку по переходу россиянина в «Дженоа».

Клуб решает, что с ним делать. А ему нужно заявлять о себе, показывать, что он хочет играть и ждать шанса. Клубы будут решать, перейдет он в «Дженоа» или нет. Но ему, конечно, нужно игровое время.

Почему Гасперини так относится к Алексею? Может, не готов. Может, требования не выполняет. Может, конкурент у него. Много вариантов, почему он не играет. Лучше спрашивать у тренера.

Может ли Гасперини загубить его карьеру? Понятно, что нужно играть. Алексей хочет играть, он еще молодой футболист, время у него еще есть. Я бы не опускал руки на его месте.

Продолжать ли ему пытаться попасть в стартовый состав «Аталанты»? Да, как минимум хорошо тренироваться и ждать своего шанса.

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Все комментарии
vq6xgztu76tc
vq6xgztu76tc
сегодня в 10:41
Не будет уже этого шанса
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:27
У Миранчука нет характера.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:22
У каждого свой шанс.
drug01
drug01
сегодня в 10:19
Положение сложное...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:08
Соглашусь с ним...
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