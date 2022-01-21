Булыкин: «На месте Миранчука не опускал бы руки и ждал шанса в „Аталанте“»

Бывший футболист «Локомотива» порассуждал о ситуации полузащитника в «Аталанте». Ранее сообщалось, что тренер команды Джан Пьеро Гасперини блокирует сделку по переходу россиянина в «Дженоа».

Клуб решает, что с ним делать. А ему нужно заявлять о себе, показывать, что он хочет играть и ждать шанса. Клубы будут решать, перейдет он в «Дженоа» или нет. Но ему, конечно, нужно игровое время.

Почему Гасперини так относится к Алексею? Может, не готов. Может, требования не выполняет. Может, конкурент у него. Много вариантов, почему он не играет. Лучше спрашивать у тренера.

Может ли Гасперини загубить его карьеру? Понятно, что нужно играть. Алексей хочет играть, он еще молодой футболист, время у него еще есть. Я бы не опускал руки на его месте.

Продолжать ли ему пытаться попасть в стартовый состав «Аталанты»? Да, как минимум хорошо тренироваться и ждать своего шанса.