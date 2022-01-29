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«Катастрофа». Смородская — о ситуации в «Локомотиве»

сегодня, 19:01

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подвергла критике нынешнюю трансферную политику московского клуба.

Последнее, что возмутило? Ситуация в «Локомотиве». Катастрофическая! Летом на 35 миллионов евро набрали футболистов, а к зиме выяснилось, что их все равно не хватает. Начались новые закупки. Кухта за 5 миллионов, Мампасси за 4, Изидор за 3,5... Зато хорошие игроки – например, Крыховяк и Смолов – отдаются за бесценок.

Кроме того, ходят упорные слухи, что в мае «Локомотив» переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» собираются сносить. На ее месте хотят построить жилые дома и торговые центры. Уму непостижимо! Стадион в отличном состоянии, даже в реконструкции не нуждается. Там выполнены все необходимые работы. Еще минимум десять лет спокойно простоит, не требуя дополнительных вложений.

Плюс рядом тренировочное поле, манеж, малая арена. Не представляю, как можно загубить такую прекрасную инфраструктуру!

Что сейчас происходит в «Локомотиве»? Цепь фатальных ошибок. Началось все с председателя совета директоров Александра Плутника, который внезапно привел немецкую команду во главе с Ральфом Рангником и Томасом Цорном.

Но почему именно эти люди? Чего они добились? За какие заслуги их наделили в «Локомотиве» безграничными полномочиями? Загадка! Дальше новая команда совершила летом кучу трансферов, но все оказались неудачными. Уверена, никого из этих игроков не удастся продать дороже. Даже те деньги, которые за них заплатили, вряд ли реально отбить. Куплены-то футболисты среднего уровня, а то и ниже!

Интересно, чем руководствуются немецкие управленцы? Считают российский футбол настолько посредственным, что и так сойдет? Почему их никто не останавливает?! Когда Рангник уехал в «Манчестер Юнайтед», я подумала – сейчас все закончится. Немцев уволят, ставка будет сделана на других людей. К сожалению, ничего не изменилось. А поскольку у Рангника в Англии не ладится, допускаю, что скоро он вернется в «Локомотив». Где еще можно ни за что не отвечать, при этом зарабатывать колоссальные деньги?

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:48
Последнее, что возмутило?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:43
Подарят Локо пару чемпионств и заработают себе на стадион
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:33
Старая проводница - смердит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:25
Тётя Оля переживает, что её нет у распила.
Capral
Capral
сегодня в 19:20
Всё правильно сказала. Редко можно услышать от женщины умные вещи, но сейчас- абсолютно права. Вот и получается следущее: Локо пущен под откос, ЦСКА с Березуцким не в счёт, в Спартаке БАРДАК. Где конкуренция в ПЛ России??? От себя добавлю- Локо режут без наркоза....
makkie
makkie
сегодня в 19:17
Смородская о ситуации в «Локомотиве» в период её работы - "Катастрофа" ))
beefs
beefs
сегодня в 19:14
ну и чудеса происходят в российском футболе...
Boricku
Boricku
сегодня в 19:12
Бобулю в тренера
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:12
От её жаба давит))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:08
Стадион не нуждается в реконструкции? Смешно просто. Там до сих пор убогие пластиковые сиденья, а в випке сиденья как на обычных трибунах Открытие арены.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:05
Тётя Оля больше сожалеет, что не ей достаётся такой большой распил!
Ты то чем лучше была, забыла из-за чего тебя попёрли?!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:04
Это бизнес по русски в исполнении немцев.
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