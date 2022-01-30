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«Лацио» договорился об аренде Миранчука до конца сезона с правом выкупа

вчера, 23:23

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Лацио» в зимнее трансферное окно.

По информации источника, «Лацио» и «Аталанта» договорились об аренде российского футболиста до конца сезона. Римский клуб заплатит за аренду Миранчука 1 млн евро. Также в соглашении предусмотрено право выкупа за 10 млн.

«„Аталанта“ закрыла сделку по приобретению полузащитника „Пармы“ Валентина Михэйлэ, поэтому главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини согласился отпустить Миранчука в „Лацио“», — отмечает источник.

На данный момент Миранчук восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:25
Может там и останется,если попрёт!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:04, ред.
Может этот переход в "Лацио" поможет Алексею вселить уверенность на поле и начать играть так как от него хотят. Столица может дать ему то, чего в провинции с Аталантой не смог достичь Джан Пьер Гасперини от Миранчука. Для каждого футболиста главное чтобы он нашёл того тренера и команду в который ему будут верить и доверять. Будем надеяться что этим клубом для Миранчука станет именно "Лацио" в Италии, ибо все дороги ведут в Рим. Удачи
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:58
А вообще-то грустно. Кажется, что совсем недавно ( такое впечатление, что целый век прошёл ) футболисты из России и Украины были нарасхват в европейских ведущих ( и просто крепких ) клубах Италии, Великобритании, Португалии, Испании..., и вот в один прекрасный момент сказка закончилась. Причём в отличие от многих сказок со счастливым концом наша закончилась печально.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:53
Будем надеяться, что будет постоянно выходить на поле в составе римлян
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:37
Теперь все зависит от Миранчука,как себя покажет.
BDA81
BDA81
вчера в 23:25
Скорее всего и там будет сидеть на лавке. Но всё же пожелаю удачи ему в Лацио.
Верг
Верг
вчера в 23:24
Ух,как засидит Алешенька в Риме. Правда на его месте болел бы я не злил своей формой.Это не Бергамо
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