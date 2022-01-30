«Лацио» договорился об аренде Миранчука до конца сезона с правом выкупа

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вчера, 23:23

Полузащитник «Аталанты» близок к переходу в «Лацио» в зимнее трансферное окно.

По информации источника, «Лацио» и «Аталанта» договорились об аренде российского футболиста до конца сезона. Римский клуб заплатит за аренду Миранчука 1 млн евро. Также в соглашении предусмотрено право выкупа за 10 млн.

«„Аталанта“ закрыла сделку по приобретению полузащитника „Пармы“ Валентина Михэйлэ, поэтому главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини согласился отпустить Миранчука в „Лацио“», — отмечает источник.

На данный момент Миранчук восстанавливается от травмы.