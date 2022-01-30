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Агент Бека Бека: «Разговоров об уходе Алексиса из „Локомотива“ не ведётся»

вчера, 18:25

Агент полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из московского клуба.

По Алексису нет предложений, разговоров о его уходе не ведется. Бека Бека остается в «Локомотиве».

В конце прошлого года сообщалось об интересе к Алексису из Турции.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:28
Время покажет что и как
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 19:12
Непонятно всем пока-пока,
С чем приехал к нам Бека-Бека:
То ль остаться на века-века,
То ль нажрать себе бока-бока?
ДСА
ДСА
вчера в 19:05
Пока просто продать его не могут.
makkie
makkie
вчера в 18:55
Будет эпично, если еще и Бека-Бека под шумок продадут )))
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:32
Парень просек ситуацию в клубе и решил встать на лыжи 😁
Цорн наверно предложил перейти в его агенство😁
drug01
drug01
вчера в 18:30
Очень хорошо
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