Агент Бека Бека: «Разговоров об уходе Алексиса из „Локомотива“ не ведётся»

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вчера, 18:25

Агент полузащитника «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из московского клуба.

По Алексису нет предложений, разговоров о его уходе не ведется. Бека Бека остается в «Локомотиве».

В конце прошлого года сообщалось об интересе к Алексису из Турции.