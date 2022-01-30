Агент Бека Бека: «Разговоров об уходе Алексиса из „Локомотива“ не ведётся»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из московского клуба.
По Алексису нет предложений, разговоров о его уходе не ведется. Бека Бека остается в «Локомотиве».
В конце прошлого года сообщалось об интересе к Алексису из Турции.
С чем приехал к нам Бека-Бека:
То ль остаться на века-века,
То ль нажрать себе бока-бока?
С чем приехал к нам Бека-Бека:
То ль остаться на века-века,
То ль нажрать себе бока-бока?
Цорн наверно предложил перейти в его агенство😁
Цорн наверно предложил перейти в его агенство😁