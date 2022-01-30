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Газизов подтвердил, что «Уфа» примет решение по Урунову в конце сезона

сегодня, 12:42

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном выкупе прав на полузащитника Остона Урунова у «Спартака».

Решение по Урунову будет приниматься в конце сезона. Его выступление в первой части сезона комментировать не буду. Давайте закончим сезон, там будет ясно.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:52
Газизов просто монстр менеджмента, развел Федуна на огромные бабки, еще и обратно товар возвращает) В следующем году Кокорина вернет свободным.
makkie
makkie
сегодня в 13:41
Как же так, Шамиль?
Где предложения на 5 млн по Урунову, интерес от топ-клубов и блестящее будущее юного узбекского дарования? Неужели это были пустые слова от Газизова с целью набить свои карманы?)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:36
Всё, закончилась эпопея с Уруновым . Всё что можно было выжать из бизнес проекта "Урунов" , отчим Газизов отжал с лихвой . Пора и честь знать, а теперь до дому до хаты !)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:34
выкупи его Шамиль
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:16
Других все равно нет, возьмут никуда не денутся.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:59
Не чего не ясно набивают цену.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:51
Толком ничего не сказал.
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