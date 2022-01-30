Газизов подтвердил, что «Уфа» примет решение по Урунову в конце сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном выкупе прав на полузащитника у «Спартака».

Решение по Урунову будет приниматься в конце сезона. Его выступление в первой части сезона комментировать не буду. Давайте закончим сезон, там будет ясно.