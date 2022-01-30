«Венеция» хочет подписать Фёдора Чалова .

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сегодня, 13:48

Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, в подписании форварда заинтересована «Венеция». Клуб из одноименного города рассматривает Чалова в качестве альтернативы , переход которого сорвался.

Среди претендентов на Чалова фигурирует и команда из чемпионата Франции.