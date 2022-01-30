«Венеция» хочет подписать Фёдора Чалова .

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, в подписании форварда заинтересована «Венеция». Клуб из одноименного города рассматривает Чалова в качестве альтернативы Джанлуке Лападуле, переход которого сорвался.
Среди претендентов на Чалова фигурирует и команда из чемпионата Франции.
Очень интересно посмотреть на этого инсайдера который распространяет такую информацию.
Мало того что 31 го числа заканчивается трансферное окно в Европе, так ещё из руководства Венеции хотят сделать посмешише . Команда находится на грани вылета из Серии А и делает всё чтобы зацепиться за свой шанс. И тут вдруг появляется " Супермен " в далёкой холодной России по фамилии Чалов, играющий или вернее пытавшийся играть в клубе ЦСКА, за который отличается как голеодор по праздникам . И вся эта информация и вся статистика Чалова в шаговой доступности не только для профессионалов которые якобы хотят его приобрести. И не один нормальный спортивный директор клуба, у которого клуб находится в такой ситуации не станет даже рассматривать таких голеодоров как Чалов. Я думаю ничего с реальностью такие новости не несут.
Утопия чистой воды ! Всем Добра !!!
Очень интересно посмотреть на этого инсайдера который распространяет такую информацию.
Мало того что 31 го числа заканчивается трансферное окно в Европе, так ещё из руководства Венеции хотят сделать посмешише . Команда находится на грани вылета из Серии А и делает всё чтобы зацепиться за свой шанс. И тут вдруг появляется " Супермен " в далёкой холодной России по фамилии Чалов, играющий или вернее пытавшийся играть в клубе ЦСКА, за который отличается как голеодор по праздникам . И вся эта информация и вся статистика Чалова в шаговой доступности не только для профессионалов которые якобы хотят его приобрести. И не один нормальный спортивный директор клуба, у которого клуб находится в такой ситуации не станет даже рассматривать таких голеодоров как Чалов. Я думаю ничего с реальностью такие новости не несут.
Утопия чистой воды ! Всем Добра !!!