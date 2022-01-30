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«Венеция» хочет подписать Фёдора Чалова

сегодня, 13:48

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, в подписании форварда заинтересована «Венеция». Клуб из одноименного города рассматривает Чалова в качестве альтернативы Джанлуке Лападуле, переход которого сорвался.

Среди претендентов на Чалова фигурирует и команда из чемпионата Франции.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 17:42
Сказка года, однако, он даже для ФНЛ-2 не пригоден.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:24
Никакой уважающий себя зарубежный клуб не пригласит Чалова в свои ряды. Уважающий и профессиональный.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 16:34
В салернитану его, поможет добить ее вместе с бохиненнвм
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:28
Небыли и гроша и вдруг алтын !
Флаг в руки м вперёд.
Удачи Феди за бугром.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 15:57
После того как обкакались с КОКОРИНЫМ, никакой ЧАЛОВ в Италии не нужен
4RT
4RT
сегодня в 15:56
Прямо с москвы-реки на гондоле поплывёт
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:43
спортивный директор который в здравом уме)) так бы поправил
протон
протон
сегодня в 15:38
Так они явно не усилят нападение
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:38
В Венецию?)
Гондольером? Не возьмут, престижно и школу оных надо закончить.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:09
Педро просто бегает в Бразилии, а-ля условный Сутормин или Костюков.
А вот какие надежды у Венеции на Чалова?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:04, ред.
«Венеция» хочет подписать Фёдора Чалова .

Очень интересно посмотреть на этого инсайдера который распространяет такую информацию.
Мало того что 31 го числа заканчивается трансферное окно в Европе, так ещё из руководства Венеции хотят сделать посмешише . Команда находится на грани вылета из Серии А и делает всё чтобы зацепиться за свой шанс. И тут вдруг появляется " Супермен " в далёкой холодной России по фамилии Чалов, играющий или вернее пытавшийся играть в клубе ЦСКА, за который отличается как голеодор по праздникам . И вся эта информация и вся статистика Чалова в шаговой доступности не только для профессионалов которые якобы хотят его приобрести. И не один нормальный спортивный директор клуба, у которого клуб находится в такой ситуации не станет даже рассматривать таких голеодоров как Чалов. Я думаю ничего с реальностью такие новости не несут.
Утопия чистой воды ! Всем Добра !!!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 15:01
Ева Эльфи посоветовала ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:48
Представь себе, если даже на Педру есть спрос на Барбадосе и Антигуа. А Чалов моложе.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:38
Чалову нужен тренер, который его снова раскроет.... он ещё не настолько старый, вполне может раззабиваться (ладно кока ему за 30 и он богач может себе лавочку позволить...)...НО...это уже начинает быть похожим на агентские вбросы.... значит, его как минимум реально хотят продать. плюс, агент неплохой, если инфа об "интересе" исходит из зарубежных изданий... уже была Франция, теперь вот Италия... ну а так что, агенты уже задрали своими однотипными действиями.... как только хоть один клуб проявит малейший интерес, так тут же идет накрутка "как хорош наш пацан"....
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:33
С Венецией есть риск улететь в Серию Б.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 14:32
Да пусть едет. Возможно свои навыки перезапустит. Но после игры Коко в Серии А я удивлён что итальянцы ещё смотрят в сторону РПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:30
Урок с Кокориным их не научил
lotsman
lotsman
сегодня в 14:27
Пусть попробует себя в Италии. Лишь бы не как Миранчук.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:27
Бог даст всё срастётся
makkie
makkie
сегодня в 14:26
На Чалова еще есть спрос? С ума сойти)
drug01
drug01
сегодня в 14:17
Будем только рады
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:17
Ну Чалов прямо нарасхват.
112910415
112910415
сегодня в 14:15
надо срочно согласиться !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:13
Не успеют оформить трансфер.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:13
Есть риск получить второго Кокорина.
1 984
1 984
сегодня в 14:12
Надо скидывать пока не поздно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:12
Ну может попробовать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:11
Фёдору удачи!
kust07
kust07
сегодня в 14:10
Чалову стоит себя попробовать в Италии. По игре это его чемпионат.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:08, ред.
И это будет правильное решение......главное что бы ни как Миранчук там лавку полировал....
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