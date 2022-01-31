Деспотович перейдёт в тульский «Арсенал»

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сегодня, 20:12

Экс-форвард «Рубина» нашел себе новый клуб.

В ближайшее время футболист подпишет контракт с тульским «Арсеналом». Отмечается, что стороны согласовали все условия сделки.

Накануне Деспотович опроверг слухи, что у него был конфликт с Леонидом Слуцким.