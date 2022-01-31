Деспотович перейдёт в тульский «Арсенал»

Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович нашел себе новый клуб.
В ближайшее время футболист подпишет контракт с тульским «Арсеналом». Отмечается, что стороны согласовали все условия сделки.
Накануне Деспотович опроверг слухи, что у него был конфликт с Леонидом Слуцким.
Болею за Арсенал.
С уважением ко всем.
Болею за Арсенал.
С уважением ко всем.
Явно что-то не так пошло в Рубине. Но Тулу надо тоже поднимать, будет очень полезен.
Явно что-то не так пошло в Рубине. Но Тулу надо тоже поднимать, будет очень полезен.