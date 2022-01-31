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Деспотович перейдёт в тульский «Арсенал»

сегодня, 20:12

Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович нашел себе новый клуб.

В ближайшее время футболист подпишет контракт с тульским «Арсеналом». Отмечается, что стороны согласовали все условия сделки.

Накануне Деспотович опроверг слухи, что у него был конфликт с Леонидом Слуцким.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 21:49
Вы не поверите, господа, но я так и предполагал. Знал наперёд и всё тут.
Болею за Арсенал.
С уважением ко всем.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:34, ред.
Серба с сербом объединяет родной язык.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:29
успехов в новом клубе!!!
particular
particular
сегодня в 21:22, ред.
Теперь в полусонных и неприметных матчах между Тулой и Казанью появятся элементы принципиальности и непримиримости... Возможно...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 21:13
Деспот квалифицированный игрок, но что-то после травмы сильно сбавил. ожет в Туле себя проявит как раньше, в былые времена.
112910415
112910415
сегодня в 20:41
в Туле не пожалеют !
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 20:28
Деспот хороший забивака.
Явно что-то не так пошло в Рубине. Но Тулу надо тоже поднимать, будет очень полезен.
санек002
санек002
сегодня в 20:17
хороший игрок!польза арсеналу будет!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:15
Получше вариант, чем в "Химки", к тому же у Божевича по моему тоже гражданство Сербии есть.
протон
протон
сегодня в 20:13
Хороший форвард, удачи в Туле!
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