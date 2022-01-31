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Агент форварда «Антверпена» подтвердил, что игрок переходит в «Химки»

сегодня, 16:07

Шарбель Эрсой, агент нападающего «Антверпена» Дидье Ламкелю, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Химках».

Да, это правда — Дидье переходит в «Химки». Условия? Аренда без права выкупа.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:34
Можете пока попробовать другой браузер, или другое устройство.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 16:18
Спасибо буду терпеливо ждать!
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:12
Не можем поймать этот баг, на разных устройствах и браузерах всё нормально.
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