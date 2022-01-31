Агент форварда «Антверпена» подтвердил, что игрок переходит в «Химки»

Шарбель Эрсой, агент нападающего «Антверпена» Дидье Ламкелю, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Химках».
Да, это правда — Дидье переходит в «Химки». Условия? Аренда без права выкупа.
Шарбель Эрсой, агент нападающего «Антверпена» Дидье Ламкелю, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Химках».
Да, это правда — Дидье переходит в «Химки». Условия? Аренда без права выкупа.
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Возможно в вашем всё же стоит встроенный блокировщик рекламы, или сжатие страниц включено. Если у нас появится более конкретная инфа по этому поводу, то обязательно сообщим.