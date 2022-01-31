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«Спартак» анонсировал переход Мартинса

сегодня, 17:59

Пресс-служба «Спартака» оригинально намекнула на грядущий трансфер опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.

В профиле официального аккаунта клуба в твиттере появилась надпись:

А где опорник?

«Спартак» анонсировал переход Мартинса

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:38
С учётом отъезда Понсе в Эльче, будет аккурат нужное количество легионеров на сезон.
Ну а летом могут лимит изменить. Наверное многие клубы этого ждут, а пока раздают "лишних" варягов по арендам.
alexgurzan
alexgurzan ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 18:31
События добавлялись исключительно из-за отсутствия линии КП. Баллы не перейдут на следующий месяц.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:29, ред.
Я уже запутался, а ты в теме. Сколько с ним станет легионеров ? Можно и Тиля с Кралом учесть. Мне кажется этот парень приличный и неважно, что из Люксембурга.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:29
Ну что новый год и новые линии, наверное как и в рейтинге, число каждого месяца это ставка. Значит в феврале нужно ожидать два события и.т.д. Остаётся надеяться на то, что у кого остались не использованные баллы, они автоматом передут на новый месяц, то есть на февраль. Удачи Всем и хорошего настроения. 👍
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:22
Наоборот пошли на встречу и добавили событий из-за отсутствия линии КП.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 18:16, ред.
А вы немогли сначала подумать как правильно всё это преподнести , чтобы не возникало вот этих непониманий . Как-то странно всё это выглядит, не находите ???!!!
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:14
Уже совсем становится не смешно. Они прекрасно видят все наши непонятки . И складывается ощущение что это делается специально. Но что за этим кроется. Зачем вообще надо было придумывать вот это всё и этот ребус. Прекрасно же понимают что завтра начнётся полный аншлаг и хаос непонимания , вопросы без ответов или ответы без разъяснений.
makkie
makkie
сегодня в 18:13
Щас хоп и Канте подъедет )))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:13
Обошлось без Наташ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:08
Причём время идёт, а разъяснение не поступает. Просто скомканный финальный день конкурса и всё...
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:08
Уточняем.
протон
протон
сегодня в 18:05
Мартинс выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года вызывается в сборную Люксембурга.
санек002
санек002 ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 18:05
ТОЧНО!ЧТО ДУРНО,ТО И ПОТЕШНО!
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 18:04
То есть конкур завершён? А то там ещё, что то появилось, а народ не понимает, что это. Внесите ясность пожалуйста.
4RT
4RT
сегодня в 18:02
Эти пресс-службы одна дурней другой
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:01
Какая максимально разрёшённая ставка на эти события?
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