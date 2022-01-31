«Спартак» анонсировал переход Мартинса

Пресс-служба «Спартака» оригинально намекнула на грядущий трансфер опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.
В профиле официального аккаунта клуба в твиттере появилась надпись:
А где опорник?
Пресс-служба «Спартака» оригинально намекнула на грядущий трансфер опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.
В профиле официального аккаунта клуба в твиттере появилась надпись:
А где опорник?
Ну а летом могут лимит изменить. Наверное многие клубы этого ждут, а пока раздают "лишних" варягов по арендам.
Ну а летом могут лимит изменить. Наверное многие клубы этого ждут, а пока раздают "лишних" варягов по арендам.