«Спартак» заплатит около 10 млн евро за полузащитника «Янг Бойз»

Стали известны детали перехода полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса в «Спартак».
По данным источника, московский клуб заплатит за футболиста сборной Люксембурга 9,6 млн евро.
В нынешнем сезоне Мартинс провёл 26 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.
И точные суммы могут назвать, и в контракты заглядывают, и шкуру неубитого медведя делить горазды.
И точные суммы могут назвать, и в контракты заглядывают, и шкуру неубитого медведя делить горазды.
Вот только вымораживает факт того, что Рую вообще никого не покупали, и это в межсезонье!
А тут в зимнюю паузу 2 трансфера за 10 лимонов + еще в довесок россиян 4 штуки...
Вот только вымораживает факт того, что Рую вообще никого не покупали, и это в межсезонье!
А тут в зимнюю паузу 2 трансфера за 10 лимонов + еще в довесок россиян 4 штуки...
О каких поздравлениях идёт речь?
О каких поздравлениях идёт речь?