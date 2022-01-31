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«Спартак» заплатит около 10 млн евро за полузащитника «Янг Бойз»

сегодня, 15:08

Стали известны детали перехода полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса в «Спартак».

По данным источника, московский клуб заплатит за футболиста сборной Люксембурга 9,6 млн евро.

В нынешнем сезоне Мартинс провёл 26 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 15:53
За что люблю СМИ - за то, что они всё про всех знают.
И точные суммы могут назвать, и в контракты заглядывают, и шкуру неубитого медведя делить горазды.
YVG
YVG
сегодня в 15:41, ред.
Еще одну бездарь за дорого покупают, наверное, гороскоп подходящий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 15:27
Поздравления с победой в группе, ровно 20 штук,наверное какойто сбой?!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 15:27
Опорник производит неплохое впечатление, главное чтобы в Спартаке заиграл на своем уровне!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:26
Покупай в Европе по 1.5 - 2 €, хочешь дешевле, то на Украине по € 0.99!)
протон
протон
сегодня в 15:24
Для РПЛ вполне пойдет.
Вот только вымораживает факт того, что Рую вообще никого не покупали, и это в межсезонье!
А тут в зимнюю паузу 2 трансфера за 10 лимонов + еще в довесок россиян 4 штуки...
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:21
Добрый день.
О каких поздравлениях идёт речь?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:18
Бензин уже 60 руб/л.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:17
Славная Спартаковская школа работает не покладая рук...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:15
Соккер, спс за поздравления, но 21 раз это перебор!
drug01
drug01
сегодня в 15:15
Если нужен пусть платит
lotsman
lotsman
сегодня в 15:15
Многовато за такого игрока.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 15:13
дорого за ноунейма
Ванечка
Ванечка
сегодня в 15:10
Зачем он Спартаку.... это не усиление
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