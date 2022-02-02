Роналду — о будущем сына в футболе: «Никогда не стану давить на него»

Португалец Криштиану Роналду рассказал, что не будет давить на своего сына Криштиану-младшего, чтобы тот стал футболистом:
Будет ли мой сын футболистом, только время покажет. Никогда не стану давить на него. Он будет делать то, что хочет. Я больше всего хочу, чтобы Криштианиту и все остальные были счастливы и выбирали то, что хотят. Я буду поддерживать их в любом случае.
Напомним, Криштиану стал футболистом «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из португальского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
Недавно Роналду выложил совместную фотографию с сыном в футбольной форме.
Огромная разница у них в условиях, в которых они росли. Криштиану родился в бедной семье, у него была бешеная мотивация стать футболистом и обеспечить всю семью, у его сына есть все, хватит ещё на пару поколений вперёд, возможно он талантлив, возможно он и хочет стать футболистом, но его зона комфорта и отсутствие огромной мотивации не позволят.
Огромная разница у них в условиях, в которых они росли. Криштиану родился в бедной семье, у него была бешеная мотивация стать футболистом и обеспечить всю семью, у его сына есть все, хватит ещё на пару поколений вперёд, возможно он талантлив, возможно он и хочет стать футболистом, но его зона комфорта и отсутствие огромной мотивации не позволят.