Роналду — о будущем сына в футболе: «Никогда не стану давить на него»

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сегодня, 20:53

Португалец рассказал, что не будет давить на своего сына Криштиану-младшего, чтобы тот стал футболистом:

Будет ли мой сын футболистом, только время покажет. Никогда не стану давить на него. Он будет делать то, что хочет. Я больше всего хочу, чтобы Криштианиту и все остальные были счастливы и выбирали то, что хотят. Я буду поддерживать их в любом случае.

Напомним, Криштиану стал футболистом «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из португальского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

Недавно Роналду выложил совместную фотографию с сыном в футбольной форме.