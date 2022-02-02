Рэмзи: «Переход в „Рейнджерс“ был нервным»

Хавбек рассказал о деталях перехода из «Ювентуса» в «Рейнджерс» на правах аренды:

Переход в «Рейнджерс» был нервным. Между двумя командами был постоянный диалог, возникли небольшие разногласия, но в конце концов я был просто рад, что нам удалось достичь соглашения.

Я общался со спортивным директором «Рейнджерс» и тренером на минувшей неделе, поэтому был взволнован и очень хотел здесь оказаться. Рад, что всё прошло гладко.