Рэмзи: «Переход в „Рейнджерс“ был нервным»

Хавбек Аарон Рэмзи рассказал о деталях перехода из «Ювентуса» в «Рейнджерс» на правах аренды:
Переход в «Рейнджерс» был нервным. Между двумя командами был постоянный диалог, возникли небольшие разногласия, но в конце концов я был просто рад, что нам удалось достичь соглашения.
Я общался со спортивным директором «Рейнджерс» и тренером на минувшей неделе, поэтому был взволнован и очень хотел здесь оказаться. Рад, что всё прошло гладко.
Аарон стал футболистом «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее он играл за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт хавбека с туринцами истекает в 2023 году.