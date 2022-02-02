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Рэмзи: «Переход в „Рейнджерс“ был нервным»

сегодня, 19:02

Хавбек Аарон Рэмзи рассказал о деталях перехода из «Ювентуса» в «Рейнджерс» на правах аренды:

Переход в «Рейнджерс» был нервным. Между двумя командами был постоянный диалог, возникли небольшие разногласия, но в конце концов я был просто рад, что нам удалось достичь соглашения.

Я общался со спортивным директором «Рейнджерс» и тренером на минувшей неделе, поэтому был взволнован и очень хотел здесь оказаться. Рад, что всё прошло гладко.

Аарон стал футболистом «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее он играл за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт хавбека с туринцами истекает в 2023 году.

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Mekail
Mekail
сегодня в 20:01
Покажи себя в аренде
Накир
Накир
сегодня в 19:57
Уже все позади...
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 19:48
Думаю, разногласия были в том, кто должен платить бешенную зарплату валийцу. Ведь жадный Рэмзи скорее готов на лавке сидеть, чем получать меньше.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:09
Удачи в аренде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:09
Удачи Рэмзи в этом клубе!
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