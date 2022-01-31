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Журналист рассказал, как тренер «Краснодара» Фарке подружился с Гвардиолой

сегодня, 15:36

Английский журналист Падди Дэвитт рассказал, как главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке начал дружить с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

У Гвардиолы и Фарке была забавная ситуация. «Норвич» на своём стадионе одержал невероятную победу над «Сити» со счётом 3:2. Гвардиола просто недоумевал, как могло случиться, что какой-то «Норвич» обыграл его «Манчестер Сити» с Агуэро, Стерлингом и другими звёздами. Он был действительно впечатлен работой Даниэля, его стилем, философией.

С тех пор их объединяет очень крепкая дружба. В Сети можно найти несколько цитат, где Гвардиола восторженно высказывается о Фарке. После этого у них завязались действительно хорошие отношения. Помню, как Пеп называл его исключительным тренером.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 17:31
Сколько Дэвитту заплатили? Любой профессионал не будет мыслить такими категориями как "Гвардиола просто недоумевал, как могло случиться, что какой-то «Норвич» обыграл его «Манчестер Сити» с Агуэро, Стерлингом и другими звёздами."

Дешманский и низкоуровневый пиар
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 15:53, ред.
Уважаемый, что за наезды в мою сторону? Если что, очки я набирал не только комментариями (обычными, в лучшие попадал пару раз), но и ставками тоже. И на финал тоже немножко накопил, и в такой же ситуации нахожусь, что и все.
Выиграет моя ставка- будет худи, проиграет- ограничусь футболкой.
Так что не надо на меня пальцем показывать, я один из всех.
И ещё, что за намёки про одного человека из трёх? Поясните, если не сложно...
p64g4zux5bwx
p64g4zux5bwx
сегодня в 15:37
Это интересная новость
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