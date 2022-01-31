Журналист рассказал, как тренер «Краснодара» Фарке подружился с Гвардиолой

Английский журналист Падди Дэвитт рассказал, как главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке начал дружить с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
У Гвардиолы и Фарке была забавная ситуация. «Норвич» на своём стадионе одержал невероятную победу над «Сити» со счётом 3:2. Гвардиола просто недоумевал, как могло случиться, что какой-то «Норвич» обыграл его «Манчестер Сити» с Агуэро, Стерлингом и другими звёздами. Он был действительно впечатлен работой Даниэля, его стилем, философией.
С тех пор их объединяет очень крепкая дружба. В Сети можно найти несколько цитат, где Гвардиола восторженно высказывается о Фарке. После этого у них завязались действительно хорошие отношения. Помню, как Пеп называл его исключительным тренером.
Дешманский и низкоуровневый пиар
Дешманский и низкоуровневый пиар
Выиграет моя ставка- будет худи, проиграет- ограничусь футболкой.
Так что не надо на меня пальцем показывать, я один из всех.
И ещё, что за намёки про одного человека из трёх? Поясните, если не сложно...
Выиграет моя ставка- будет худи, проиграет- ограничусь футболкой.
Так что не надо на меня пальцем показывать, я один из всех.
И ещё, что за намёки про одного человека из трёх? Поясните, если не сложно...