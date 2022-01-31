Журналист рассказал, как тренер «Краснодара» Фарке подружился с Гвардиолой

Английский журналист Падди Дэвитт рассказал, как главный тренер «Краснодара» начал дружить с наставником «Манчестер Сити» .

У Гвардиолы и Фарке была забавная ситуация. «Норвич» на своём стадионе одержал невероятную победу над «Сити» со счётом 3:2. Гвардиола просто недоумевал, как могло случиться, что какой-то «Норвич» обыграл его «Манчестер Сити» с Агуэро, Стерлингом и другими звёздами. Он был действительно впечатлен работой Даниэля, его стилем, философией.

С тех пор их объединяет очень крепкая дружба. В Сети можно найти несколько цитат, где Гвардиола восторженно высказывается о Фарке. После этого у них завязались действительно хорошие отношения. Помню, как Пеп называл его исключительным тренером.