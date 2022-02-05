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Магомедов прокомментировал свой трансфер в «Химки»

сегодня, 16:51

Хавбек «Алании» Бутта Магомедов прокомментировал свой переход в «Химки»:

Рад присоединиться к «Химкам». Клуб РПЛ — это шаг вперёд для меня. Приложу все усилия и сделаю всё возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в лиге. В «Алании» меня хорошо проводили. Ещё в детстве я смотрел матчи «Химок» в Премьер-Лиге, видел, как забивал Андрей Тихонов – прекрасно помню его голы со штрафных. Также очень много друзей, знакомых играли в клубе в разное время.

Так как я воспитанник УОР №5, знаю Илью Тусеева, Данила Массуренко. Играл вместе с Егором Генераловым. Приятно вернуться в Московскую область. Здесь живут мои родители, здесь я начал заниматься футболом. Можно сказать, это место, где всё начиналось.

В «Химках» крепкая команда, в составе есть именитые футболисты, а также хороший опытный тренер, который работал в нескольких клубах Премьер-Лиги. Уверен, у нас всё будет хорошо.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:50
Успехов Бутта в новом клубе!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 17:31
Сбылась детская мечта
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:12
Если реально смотреть на вещи, то парень понимает, что шанса поиграть в РПЛ больше не будет. Останься он в Алании всё равно играть следующий сезон в ФНЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:54
Бутта удачи тебе в Химках !!!
Сварожич
Сварожич
сегодня в 16:52
Удачи тебе и пусть все получится
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