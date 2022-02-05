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«Нижний Новгород» подписал норвежского полузащитника

сегодня, 14:19

Пресс-слжуба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе полузащитника «Мьёндалена» Ларса Ларсена.

Контракт с футболистом подписан на три с половиной года.

«Нижний Новгород» подписал норвежского полузащитника

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:46, ред.
Доброго Здоровья, Байкал!
Начнём с того, что уровень футбольного клуба Нижний Новгород не на намного выше норвежского Ньёндалена, поэтому я и озвучил, что для Нижнего Новгорода. А вот если бы им усилили ваш Локомотива или Спартак, то тут конечно у меня бы этот трансфер вызвал бы недоумение. Теперь то что касается его статистики. В команде, пусть даже вылетевшей по итогам прошлого сезона из высшей лиги, футболист играл одну из ключевых ролей, приняв участие во всех матчах на позиции в линии полузащиты, забив при этом восемь голов из тридцати трёх, т.е. четверть всех голов команды и сделав пять результативных передач. Согласитесь, не так уж и мало. Но и про другие плюсы этого трансфера вы сами ответили на свой вопрос во второй половине вашего комментария, тут мне добавить нечего, переплачивать тройную цену за нашего игрока с аналогичными качествами при наличии вакансии на легионера, по крайней мере не разумно. Надеюсь я смог вам объяснить свою позицию по этому трансферу. Болейте за своих, а не против чужих!
Djebrael
Djebrael
сегодня в 16:47
А Саня какой довольный
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:26
Думаю, знают что делают
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:22, ред.
Качественное усиление? А в чём качество?
Ну во-первых мы не знаем кто это вообще. Посмотрел за какие клубы играл и сколько, очень слабо всё. 4 игры за сборную до 18 лет, две игры за сборную до 21 года. Уровень этих сборных даже не серьёзно обсуждать на сколько они слабы.
Единственный плюс, то что он во много раз дешевле российских сверстников.
Его взяли не качеством, а ценой, а там вдруг что-то из него получится.
Накир
Накир
сегодня в 15:17
Неплохо подсуетились...
drug01
drug01
сегодня в 15:14
Игроки значит едут
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:03
Для Нижнего Новгорода достаточно качественное усиление.
idres
idres
сегодня в 14:47
Возможно у него что то и получится в РПЛ
протон
протон
сегодня в 14:30
Клуб в прошлом году вылетел из элитного дивизиона Норвегии. Правый вингер. 23 года. Стоимость на Трансфермаркт - 360 000 фунтов. На поле появлялся 133 раза, 26 голов, 9 передач. В прошлом году 30-8-3. Статистика неплохая для команды, вылетевшей из элиты.
Надеюсь заиграет. У норвежцев хорошая школа, особенно последнее время.
Мне нравится проект Кержакова! Пусть у них все получится
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