«Нижний Новгород» подписал норвежского полузащитника

Пресс-слжуба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе полузащитника «Мьёндалена» Ларса Ларсена.
Контракт с футболистом подписан на три с половиной года.
Пресс-слжуба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе полузащитника «Мьёндалена» Ларса Ларсена.
Контракт с футболистом подписан на три с половиной года.
Ну во-первых мы не знаем кто это вообще. Посмотрел за какие клубы играл и сколько, очень слабо всё. 4 игры за сборную до 18 лет, две игры за сборную до 21 года. Уровень этих сборных даже не серьёзно обсуждать на сколько они слабы.
Единственный плюс, то что он во много раз дешевле российских сверстников.
Его взяли не качеством, а ценой, а там вдруг что-то из него получится.
Ну во-первых мы не знаем кто это вообще. Посмотрел за какие клубы играл и сколько, очень слабо всё. 4 игры за сборную до 18 лет, две игры за сборную до 21 года. Уровень этих сборных даже не серьёзно обсуждать на сколько они слабы.
Единственный плюс, то что он во много раз дешевле российских сверстников.
Его взяли не качеством, а ценой, а там вдруг что-то из него получится.
Начнём с того, что уровень футбольного клуба Нижний Новгород не на намного выше норвежского Ньёндалена, поэтому я и озвучил, что для Нижнего Новгорода. А вот если бы им усилили ваш Локомотива или Спартак, то тут конечно у меня бы этот трансфер вызвал бы недоумение. Теперь то что касается его статистики. В команде, пусть даже вылетевшей по итогам прошлого сезона из высшей лиги, футболист играл одну из ключевых ролей, приняв участие во всех матчах на позиции в линии полузащиты, забив при этом восемь голов из тридцати трёх, т.е. четверть всех голов команды и сделав пять результативных передач. Согласитесь, не так уж и мало. Но и про другие плюсы этого трансфера вы сами ответили на свой вопрос во второй половине вашего комментария, тут мне добавить нечего, переплачивать тройную цену за нашего игрока с аналогичными качествами при наличии вакансии на легионера, по крайней мере не разумно. Надеюсь я смог вам объяснить свою позицию по этому трансферу. Болейте за своих, а не против чужих!
Начнём с того, что уровень футбольного клуба Нижний Новгород не на намного выше норвежского Ньёндалена, поэтому я и озвучил, что для Нижнего Новгорода. А вот если бы им усилили ваш Локомотива или Спартак, то тут конечно у меня бы этот трансфер вызвал бы недоумение. Теперь то что касается его статистики. В команде, пусть даже вылетевшей по итогам прошлого сезона из высшей лиги, футболист играл одну из ключевых ролей, приняв участие во всех матчах на позиции в линии полузащиты, забив при этом восемь голов из тридцати трёх, т.е. четверть всех голов команды и сделав пять результативных передач. Согласитесь, не так уж и мало. Но и про другие плюсы этого трансфера вы сами ответили на свой вопрос во второй половине вашего комментария, тут мне добавить нечего, переплачивать тройную цену за нашего игрока с аналогичными качествами при наличии вакансии на легионера, по крайней мере не разумно. Надеюсь я смог вам объяснить свою позицию по этому трансферу. Болейте за своих, а не против чужих!