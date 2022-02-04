«Спартак» подписал воспитанника ЦСКА, который нравился Капелло. Каттани и Ваноли выбрали защитника

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вчера, 19:26

Итальянцы без ума от Чернова. У фанатов другое мнение.

Нескончаемая трансферная кампания «Спартака»

Сначала предполагалось, и это подтверждали официальные лица «Спартака», что зимнее вмешательство в состав первой команды ограничится пятью трансферами, совершенными еще до начала зимней подготовки: Хлусевича, Свинова, Николсона и Классена объявили заблаговременно, Пруцева чуть позже, но он с первого дня сборов тренировался под руководством Ваноли.

Неделю назад «Спартак» внезапно решил подписать опорного полузащитника Кристофера Перейру Мартинса из «Янг Бойз», а заодно отправил Эсекеля Понсе в «Эльче» на правах аренды. И вот сегодня пришла еще одна новость: защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов присоединится к «красно-белым». Правда, произойдет это по окончании сезона, так что центрбек с российским паспортом — первая ласточка летней трансферной кампании.

Чернов перейдет в «Спартак» свободным агентом

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко признался, что у клуба было желание сохранить Чернова, с осени защитник получил несколько предложений о новом контракте, в том числе «максимальное предложение».

Все они были отклонены, Никита покинет Самару свободным агентом по окончании сезона 2021/22 и присоединится к «Спартаку». Конечно, не обойдется без агентской комиссии и подъемных, без которых невозможно представить ни один «свободный трансфер», но для «Спартака» сделка в любом случае получится выгодной в финансовом смысле.

Чернов — замена Кутепову, а не Жиго

Самуэль Жиго точно уходит из «Спартака» летом, а Никита Чернов точно приходит в команду. Оба центральные защитники. Но по-моему, очевидно, что речь о футболистах из разных трансферных сценариев. Называть Чернова заменой Жиго — это само по себе чересчур оптимистичная оценка возможностей Никиты.

Официально: Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком». Он присоединится к команде летом ⚠️



До 31 мая 26-летний защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года.



Добро пожаловать, Никита! 🔴⚪️ pic.twitter.com/DYEogMKc0D — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 4, 2022

Судя по размаху, с которой взялся за работу Лука Каттани, клуб не собирается экономить на футболистах. Во всяком случае, на данный момент Леонид Федун и Зарема Салихова подтверждают доверию итальянскому спортдиру щедрыми тратами. И если идиллия сохранится до лета, Каттани должен будет выбрать и привезти защитника-легионера, который будет не хуже Жиго.

Контракт в конце сезона истекает не только у Самуэля, но и у Ильи Кутепова, причем заслуженный мастер спорта получает в «Спартаке» 2.3 млн евро, не являясь игроком стартового состава. Дальнейшее содержание Кутепова нерентабельно, логично заменить его защитником с таким же российским паспортом, но с куда более скромными требованиями по зарплате.

Чернов нужен «Спартаку» для глубины состава, а потенциальный позитивный эффект от рокировки с Кутеповым заключается не только в сокращении зарплатной ведомости. Вероятно, идея Каттани еще и в том, что более универсальный Чернов сможет стать подстраховать любую позицию в тройке защитников, в то время как Кутепов подходит только для роли центрального, правее или левее Илья становится выпирающей уязвимостью из-за недостатка скорости. Чернов тоже не молния, но все же порезче Кутепова.

Футбольная Россия узнала о Чернове благодаря Фабио Капелло

Никита Чернов обладает уникальным достижением: он сыграл за сборную России в официальном матче за два года до своего дебюта в РПЛ . В июне 2015-го Фабио Капелло вызвал защитника молодежной команды ЦСКА в сборную России. Чернов дебютировал в товарищеском матче с Беларусью, а через несколько дней заменил в дебюте встречи с австрийцами (отборочный турнир Евро-2016) получившего травму Василия Березуцкого. В 2015 году 19-летний защитник сыграл за первую сборную России, а также за команды U19 и U21.

Если бы еще клубная карьера развивалась так же прытко. Прорваться в состав ЦСКА мимо братьев Березуцких и Игнашевича было нереально, началась серия аренд, первая из которых получилась крайне неудачной: из-за травмы колена Никита не сыграл ни одного матча за «Балтику». Потом был сезон в ФНЛ с «Енисеем» и долгожданный дебют в РПЛ с «Уралом» в кампании 2017/18 — через два года после дебюта за сборную.

В 2018-м «армейские» защитники-мастодонты ушли на покой, и Чернов получил шанс заиграть в родном клубе: начал сезон в стартовом составе, но постепенно скатился в запас. Через год был продан в самарские «Крылья Советов» за 500 тысяч евро, поиграл за волжан в РПЛ и ФНЛ , примерял капитанскую повязку. Всего у Никиты 76 матчей и 5 забитых голов за два с половиной года в Самаре, где он привык к статусу основного защитника.

«Армейское» прошлое делает Чернова чужаком в глазах болельщиков «Спартака»

Выгодная сделка для «Спартака» в финансовом смысле. «Дешевое и сердитое» укрепление оборонительной обоймы российским футболистом, у которого была постоянная игровая практика все последние годы. Но есть и подвох. Чернов — воспитанник ЦСКА , принципиального противника «Спартака», причем Никита чуть ли не в каждом интервью признается, что продолжает следить за «красно-синими». Вот его декабрьская реплика:

Конечно, у меня были шансы закрепиться в составе ЦСКА . Но пришлось выбрать для себя дорогу, которая, может быть, чуть труднее. С любовью отношусь к ЦСКА , но сидеть там на замене не хотелось, поэтому перешел в «Крылья».

Буквально пару недель назад Чернов комментировал скандальную презентацию Юсуфа Языджи, в очередной раз подчеркнул, что следит за ЦСКА . Есть на его счету и дерзкий выпад непосредственно в сторону «Спартака». После московского дерби в 2018-м защитник выложил фото с провокационной записью. Пост он вскоре удалил, но Интернет все помнит:

В футболе бывали всякие случаи, в том числе и воспитанники врагов становились легендами по другую сторону баррикад, но это долгий и тяжелый путь. Чернов обречен на «теплый прием» со стороны фанатов «Спартака». А ведь в его новом клубе и без персонального хейта хватает давления, которое не каждому по плечу. Неучтенные нюансы могут испортить во всем прочем логичный трансферный ход Каттани.