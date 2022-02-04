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Гаврилов — о Чернове в «Спартаке»: «Болельщики побухтят и успокоятся»

сегодня, 20:43

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА Никиты Чернова со «Спартаком».

Воспитанник ЦСКА – в «Спартаке»? Ничего страшного в этом не вижу. Футболист выбирает сам, где ему играть. Не думаю, что на этой почве могут возникнуть проблемы с болельщиками. Проблемой будет, если, перейдя в «Спартак», он не будет играть. Здесь ничего такого нет. В Европе такая практика очень даже распространена и ничего – играют.

Болельщики немного побухтят и успокоятся. Футболисту нужно играть, развиваться, кормить семью. Не вижу в этом трансфере ничего предосудительного. Главное, чтобы Чернов пришелся ко двору в команде и заиграл.

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Сп62
Сп62
сегодня в 21:09
Судить будут по делам, а не по происхождению. Согласен с ветераном.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:59
Ваши болельщики всегда бухтят по поводу и без.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:58
Если косячить не будет успокоятся...если будет...не раз вспомнят конское происхождение)...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:54
Игрок не супер погоды не сделает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:50
Игра рассудит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:49
Обычное дело для футбола...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 20:45
Ну да.
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