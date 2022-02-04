Гаврилов — о Чернове в «Спартаке»: «Болельщики побухтят и успокоятся»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА со «Спартаком».

Воспитанник ЦСКА – в «Спартаке»? Ничего страшного в этом не вижу. Футболист выбирает сам, где ему играть. Не думаю, что на этой почве могут возникнуть проблемы с болельщиками. Проблемой будет, если, перейдя в «Спартак», он не будет играть. Здесь ничего такого нет. В Европе такая практика очень даже распространена и ничего – играют.

Болельщики немного побухтят и успокоятся. Футболисту нужно играть, развиваться, кормить семью. Не вижу в этом трансфере ничего предосудительного. Главное, чтобы Чернов пришелся ко двору в команде и заиграл.