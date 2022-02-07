Джикия высказался о проблеме Бакаева с продлением контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева. Соглашение игрока истекает в конце нынешнего сезона.
Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака ― очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке».
Весь его арсенал:
1) один финт - на правом фланге дёрнуться вправо и уйти влево, защитники научились его раскусывать почти сразу, так что все его попытки заканчиваются или пасом в никуда/назад или ударом выше ворот метров на десять, т.к. бить по воротам мы за 25 лет так и не научились
2) после пятнадцати пасов в аут сделать один прям хороший пас, правда потом обычно следует еще пятнадцать пасов в аут.
3) пороть все моменты, не видеть напарника у себя перед носом, упираться рогом в защитника и падать
Может это кому-то покажется похожим на хейт, но я уже устал смотреть на потуги этого игрока стать ключевым в составе. Ни при одном тренере он ничего не показал такого, из-за чего стоило бы так долго обсуждать очередной контракт. Выдайте минималку, если не согласится - пинка в ФНЛ, там ему и место.
P.S. что самое печальное, таких как он в составе еще наберётся несколько человек, благо их стало меньше с уходом Мелкадзе и Лома, и если новый тренер от них тоже избавится, то может в следующем сезоне после 18 туров Спартак будет в тройке, а не болтаться во второй половине таблицы.
Весь его арсенал:
1) один финт - на правом фланге дёрнуться вправо и уйти влево, защитники научились его раскусывать почти сразу, так что все его попытки заканчиваются или пасом в никуда/назад или ударом выше ворот метров на десять, т.к. бить по воротам мы за 25 лет так и не научились
2) после пятнадцати пасов в аут сделать один прям хороший пас, правда потом обычно следует еще пятнадцать пасов в аут.
3) пороть все моменты, не видеть напарника у себя перед носом, упираться рогом в защитника и падать
Может это кому-то покажется похожим на хейт, но я уже устал смотреть на потуги этого игрока стать ключевым в составе. Ни при одном тренере он ничего не показал такого, из-за чего стоило бы так долго обсуждать очередной контракт. Выдайте минималку, если не согласится - пинка в ФНЛ, там ему и место.
P.S. что самое печальное, таких как он в составе еще наберётся несколько человек, благо их стало меньше с уходом Мелкадзе и Лома, и если новый тренер от них тоже избавится, то может в следующем сезоне после 18 туров Спартак будет в тройке, а не болтаться во второй половине таблицы.