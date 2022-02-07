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Джикия высказался о проблеме Бакаева с продлением контракта со «Спартаком»

07 февраля 2022, 16:08

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева. Соглашение игрока истекает в конце нынешнего сезона.

Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака ― очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке».

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ Правдин Семён (раскрыть)
вчера в 23:54
Ты прям открытие сделал для меня))) то что мегрел я знаю. Но и Абхазами они себя не считают. Когда-то это был отдельный народ у которых свой язык были и свои обычаи.
Тебе то не знать ты же вроде с Краснодара)
Oliver S
Oliver S ответ Alhunah (раскрыть)
вчера в 10:17
раз в год и палка стреляет
Правдин Семён
Правдин Семён ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 02:59
Джикия-мегрел. И неоднократно об этом говорил. Они не считают себя грузинами.
Alhunah
Alhunah ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 02:43
Не забил ни разу? А балодаря кому спартак 1 место занял в группе ле, напомните кто гол забил легии
KLINSI
KLINSI ответ kust07 (раскрыть)
07 февраля в 22:44
.... Грузины из Абхазии не бежали. Бежали абхазы....

После этой фразы разве не ясно что он упоротый 56оиД?
KLINSI
KLINSI ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 февраля в 22:38
Ты это Жорику скажи)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kust07 (раскрыть)
07 февраля в 21:48
Это не из Вики, это из интервью самого Джики. Наконец, у него типичная абхазская фамилия. А с другой стороны какая разница кто он абхаз, армянин, или еврей? мне лично все равно совершенно.
kust07
kust07 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 февраля в 21:27
Это улёт))) ты гений Википедии)))
Расскажи ещё что нибудь,поржать хочется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kust07 (раскрыть)
07 февраля в 20:41
...."(родители Джикии — беженцы из Абхазии, откуда во время войны начала 90-х уехали в Россию с Георгием в животе мамы, оставив два дома в Сухуми." Из интервью с самим Георгием. И родился он в России. Учи матчасть. Грузины из Абхазии не бежали. Бежали абхазы.
kust07
kust07 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 февраля в 20:05
Джикия грузин,родился в Абхазии.
SHMEL
SHMEL
07 февраля в 20:02
Гоните в шею Бакаева, купите вместо него ещё рассказовых и кутеповых.
kust07
kust07
07 февраля в 18:58
Бакаев Спартаку ещё пригодится
particular
particular
07 февраля в 18:58, ред.
Если Бакаев нужен, то надо платить... Но платить меньше, чем Кутепову, - как-то не солидно... А платить больше - безрассудно...
Задранная планка ЗП напрягает, ориентирует, но не мотивирует...
4RT
4RT
07 февраля в 18:32
По любому продлят с таким лимитом
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
07 февраля в 18:30
Мне Бака тоже очень нравится...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 февраля в 18:29
Уж кто кто ,а Бакаев заслуживает лучшей доли в Спартаке . Бакаева можно назвать сейчас вообще лучшим игроком команды . Его видно на поле ,видна его скорость ,видно его желание играть ! Почему он должен получать меньше ,чем тот же Кутепов ,который даже на поле не выходит ,или сборище пижонов в лице Промеса ,Мозеса , Зобнина ,Ларсона ( новичков пока во внимание не берём ) ,которые вышли на замену с Джохором и за 20 минут игры успели только в носу поковырять ?!
ermak6848
ermak6848
07 февраля в 18:25
Дружба и другие отношения между футболистами не решает вопросы по составу команды президента клуба..
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
07 февраля в 18:16
если весной себя проявит можно продлить а нет пускай уходит
Алексей Филин
Алексей Филин ответ Сп62 (раскрыть)
07 февраля в 18:07
Если это лучший плеймейкер команды,то спартак находится на своем месте в таблице.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 февраля в 18:05
Мне Бакаев как футболист нравится!
Сп62
Сп62 ответ Oliver S (раскрыть)
07 февраля в 17:59, ред.
Говорят, что каждый видит то, что хочет видеть. Для меня Бакаев на сегодня лучший плеймейкер в команде. Проблема контракта скорее всего в деньгах.
ДСА
ДСА
07 февраля в 17:52
Он слишком много зарплаты просит.
протон
протон
07 февраля в 17:43
Когда Бакаев в порядке, на него приятно смотреть. В принципе точно не худший в команде. Очень классно смотрелся в лиге Европы, думаю продлить его точно стоит, есть в команде более слабые игроки, вот там уже можно думать по продлению / продаже.
Oliver S
Oliver S
07 февраля в 17:34
Вот прицепились к этому Бакаеву. Он в этом сезон играл почти во всех турах, отдал три голевых, и ни разу не забил. На минуточку, игрок атаки. Зато гонора как будто забивает в каждом третьем матче.
Весь его арсенал:
1) один финт - на правом фланге дёрнуться вправо и уйти влево, защитники научились его раскусывать почти сразу, так что все его попытки заканчиваются или пасом в никуда/назад или ударом выше ворот метров на десять, т.к. бить по воротам мы за 25 лет так и не научились
2) после пятнадцати пасов в аут сделать один прям хороший пас, правда потом обычно следует еще пятнадцать пасов в аут.
3) пороть все моменты, не видеть напарника у себя перед носом, упираться рогом в защитника и падать

Может это кому-то покажется похожим на хейт, но я уже устал смотреть на потуги этого игрока стать ключевым в составе. Ни при одном тренере он ничего не показал такого, из-за чего стоило бы так долго обсуждать очередной контракт. Выдайте минималку, если не согласится - пинка в ФНЛ, там ему и место.
P.S. что самое печальное, таких как он в составе еще наберётся несколько человек, благо их стало меньше с уходом Мелкадзе и Лома, и если новый тренер от них тоже избавится, то может в следующем сезоне после 18 туров Спартак будет в тройке, а не болтаться во второй половине таблицы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
07 февраля в 17:22
Джикия не грузин. Он абхаз . В Абхазии люди очень не любят, когда их грузинами называют.
makkie
makkie
07 февраля в 17:20
Всё правильно.
Джикии не стоит лезть в контрактные дела Бакаева и клуба - сами разберутся.
stanichnik
stanichnik
07 февраля в 17:10
Озвучил свои желания, а о проблеме ни слова.
санек002
санек002 ответ STVA 1 (раскрыть)
07 февраля в 16:56
Конечно!и не только в этом!руководство в команде просто нуль!
ЧиП
ЧиП
07 февраля в 16:55
Детали! Где детали?!
Сколько получает? Сколько хочет?
нечитайло
нечитайло
07 февраля в 16:51
Как всегда высосали из пальца
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