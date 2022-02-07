Джикия высказался о проблеме Бакаева с продлением контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника красно-белых . Соглашение игрока истекает в конце нынешнего сезона.

Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака ― очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке».

