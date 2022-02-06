Гави и Араухо отклонили предложение «Барселоны» продлить контракт

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вчера, 17:46

Полузащитник «Барселоны» Гави и защитник отклонили первые предложения испанской команды по продлению соглашения.

Отмечается, что оба игрока хотят получить в клубе контракты, которые бы отражали их важность для «Барселоны».

17-летний Гави в текущем сезоне принял участие в 26 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив 1 мяч и отдав 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 40 млн евро.

Араухо играет за главную команду «сине-гранатовых» с 2020 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Рыночная стоимость игрока равняется 35 млн евро.