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Гави и Араухо отклонили предложение «Барселоны» продлить контракт

вчера, 17:46

Полузащитник «Барселоны» Гави и защитник Рональд Араухо отклонили первые предложения испанской команды по продлению соглашения.

Отмечается, что оба игрока хотят получить в клубе контракты, которые бы отражали их важность для «Барселоны».

17-летний Гави в текущем сезоне принял участие в 26 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив 1 мяч и отдав 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 40 млн евро.

Араухо играет за главную команду «сине-гранатовых» с 2020 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Рыночная стоимость игрока равняется 35 млн евро.

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Все комментарии
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
вчера в 23:44
Это показатель Барселоны, у них все патриоты с академии за бабки)
Apsny
Apsny
вчера в 20:39
Голы свои забили, показали, что не зря хотят получше контракт, а контракт всегда имеет прения.
112910415
112910415
вчера в 20:04
ну, подождём, посмотрим
неприятно это всё
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:53
Бегут с тонущего коробля.... а корабль то не тонет!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:09
Пня под зад обоим
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:39
Вот это времена, даже сопляки уже нос задирают в Барсе.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:27
Новый спонсор договориться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:08
Настоящие каталунцы) По примеру Леонеля хотят свой клуб обобрать)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:49
Пусть Барса просит бабла у карлика.
протон
протон
вчера в 17:47
Дааа Бармалей просто развалил один из сильнейших клубов мира. Думаю Барсе долго придётся возвращаться в элиту.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:47
Это их право...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:47
Истинные патриоты
drug01
drug01
вчера в 17:47
Очень печально
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