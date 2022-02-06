«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Григорием Морозовым.
Он дебютировал за основную команду в 2015 году, провёл 119 игр и забил 4 гола.
27-летний Морозов в текущем сезоне играл за вторую команду «Динамо» в Футбольной национальной лиге-2, проведя 7 игр, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Действующее соглашение Морозова с командой истекало в конце этого сезона.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
Звезду словит.
С такими медными трубами справиться мог лишь профи, типа месси или Рональду. Или чел с характером Ибры. а это редкость редкостная.
Любой обычный кожан с четь более чем средним талантом должен идти через тернии и по полю с разнокалиберными граблями.
Я к сожалению угадал путь Гриши.
Звезду словит.
С такими медными трубами справиться мог лишь профи, типа месси или Рональду. Или чел с характером Ибры. а это редкость редкостная.
Любой обычный кожан с четь более чем средним талантом должен идти через тернии и по полю с разнокалиберными граблями.
Я к сожалению угадал путь Гриши.