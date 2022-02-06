«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

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вчера, 20:22

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником .

Он дебютировал за основную команду в 2015 году, провёл 119 игр и забил 4 гола.

27-летний Морозов в текущем сезоне играл за вторую команду «Динамо» в Футбольной национальной лиге-2, проведя 7 игр, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Действующее соглашение Морозова с командой истекало в конце этого сезона.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.