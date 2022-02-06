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«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

вчера, 20:22

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Григорием Морозовым.

Он дебютировал за основную команду в 2015 году, провёл 119 игр и забил 4 гола.

27-летний Морозов в текущем сезоне играл за вторую команду «Динамо» в Футбольной национальной лиге-2, проведя 7 игр, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Действующее соглашение Морозова с командой истекало в конце этого сезона.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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Все комментарии
sdu8q5gzdc5x
sdu8q5gzdc5x
сегодня в 04:18
А надежды раньше подавал серьёзные
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 01:14
А потенциал то был большой,получил хорошии контракт тут же снизил требование к себе и загулял ,срорт не прощает таких вещей
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 00:03
Гриша нередко загуливает. Потом капельница и на тренировку. Он думал,что это не скажется.
112910415
112910415
вчера в 23:33
ещё один не сбылся ...
berda2003
berda2003
вчера в 22:47
и что дальше? в третью лигу? жаль... начинал хорошо - кончает плохо...
ABir
ABir
вчера в 22:45
Скоро где-то объявится
протон
протон
вчера в 22:06
Пока Гриша, так ты и не смог раскрыться.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:33
Гриша никогда не был хорошим защитником. Он был многообещающим - это да. Но когда он в первых трех матчах забил 2 гола все словно осатанели от любви к нему. А я говорил - это плохо.
Звезду словит.
С такими медными трубами справиться мог лишь профи, типа месси или Рональду. Или чел с характером Ибры. а это редкость редкостная.
Любой обычный кожан с четь более чем средним талантом должен идти через тернии и по полю с разнокалиберными граблями.
Я к сожалению угадал путь Гриши.
1 984
1 984
вчера в 21:26
Удачи в дальнейшей карьере.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:01
Ага, у нас многие расчитывали, что он прилично вырастет.

А уж как любили его все..
Такое редко увидишь, чтобы игрок, когда свободен от матча, приходил на фанатку
и зажигал там вместе со всеми..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:56
Помню его двадцатилетнего. Очень приличный защитник был.
баск
баск
вчера в 20:43
Жалко Грышку..
Давно остановился в развитии, неоднократно был замечен в гульбе.

Может ещё перезапустится где-нить..
Удачи ему.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:42
Значит так надо
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:41
Тае я и не понял что обозначало празднование года в ворота Локо у виска крутить пальцем
particular
particular ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:31
Видимо, не мог ничего путёвого сморозить :))
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:26
Давно напрашивался такой разрыв
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