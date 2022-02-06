Гави не устраивает предложение «Барселоны» по новому контракту

«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Гави.
Первоначальное предложение каталонского клуба не устроило футболиста и его окружение. Причиной является низкая зарплата, которую предложили «сине-гранатовые». Гави разочарован тем, что Ансу Фати и Педри подписали контракты на 6 млн евро, а ему предлагают значитально меньшую сумму.
Однако полузащитник не форсирует события, он готов подписать новую сделку позже. Приоритетом Гави остаётся «Барселона», он не хочет покидать родной клуб.
Даже если забыть что у Барсы финансовые проблемы, и о том что Гави воспитанник Барселоны - ОСАДИТЕ КТО-ТО ПАРЕНЬКА!! Объясните ему что деньги это не фантики, и в Каталонии их не печатают. А ещё не мешало бы напомнить что большую зарплату нужно ЗАРАБОТАТЬ. В 17 лет даже у Холланда и Мбаппе такой зарплаты не было (про игроков прошлого - я вообще молчу). Я просто напомню что Виниссиус и Жота получают меньше 6 в год...
Слишком уж разбаловали сегодня в Барселоне своих игроков, и если и дальше будут вываливать такие оклады за "перспективу" - то долги будут только наростать.
Даже если забыть что у Барсы финансовые проблемы, и о том что Гави воспитанник Барселоны - ОСАДИТЕ КТО-ТО ПАРЕНЬКА!! Объясните ему что деньги это не фантики, и в Каталонии их не печатают. А ещё не мешало бы напомнить что большую зарплату нужно ЗАРАБОТАТЬ. В 17 лет даже у Холланда и Мбаппе такой зарплаты не было (про игроков прошлого - я вообще молчу). Я просто напомню что Виниссиус и Жота получают меньше 6 в год...
Слишком уж разбаловали сегодня в Барселоне своих игроков, и если и дальше будут вываливать такие оклады за "перспективу" - то долги будут только наростать.