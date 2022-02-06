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Гави не устраивает предложение «Барселоны» по новому контракту

вчера, 14:25

«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Гави.

Первоначальное предложение каталонского клуба не устроило футболиста и его окружение. Причиной является низкая зарплата, которую предложили «сине-гранатовые». Гави разочарован тем, что Ансу Фати и Педри подписали контракты на 6 млн евро, а ему предлагают значитально меньшую сумму.

Однако полузащитник не форсирует события, он готов подписать новую сделку позже. Приоритетом Гави остаётся «Барселона», он не хочет покидать родной клуб.

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Перевод с sport.es
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Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 22:13
Так он и ориентируется на таких же молодых Педри и Фати, которым только осенью по 19 стукнуло... и если Педри хотя бы ударно прошлый сезон отпахал, то Ансу постоянно травмирован и только в 10 матчах в прошло сезоне во всех турнирах принял участие...

Хотя, конечно трудно не согласиться со сказанным тобой.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:20, ред.
Рискую остаться без Гави
shlifen
shlifen
вчера в 15:05
Пацану 17 лет, по сути первый сезон на большом уровне, и уже хочет примерно 6 лимонов в год?? 6 лимонов в 17 лет??
Даже если забыть что у Барсы финансовые проблемы, и о том что Гави воспитанник Барселоны - ОСАДИТЕ КТО-ТО ПАРЕНЬКА!! Объясните ему что деньги это не фантики, и в Каталонии их не печатают. А ещё не мешало бы напомнить что большую зарплату нужно ЗАРАБОТАТЬ. В 17 лет даже у Холланда и Мбаппе такой зарплаты не было (про игроков прошлого - я вообще молчу). Я просто напомню что Виниссиус и Жота получают меньше 6 в год...
Слишком уж разбаловали сегодня в Барселоне своих игроков, и если и дальше будут вываливать такие оклады за "перспективу" - то долги будут только наростать.
протон
протон
вчера в 14:55
Такой молодой,а уже окружение имеет. Не устраивает предложение, может последовать примеру Мориба.
idres
idres
вчера в 14:29
Совсем обнаглели....в Барсе кризис
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:27
В топ клубах должна быть топовая зарплата.
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