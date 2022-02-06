Гави не устраивает предложение «Барселоны» по новому контракту

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вчера, 14:25

«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Гави.

Первоначальное предложение каталонского клуба не устроило футболиста и его окружение. Причиной является низкая зарплата, которую предложили «сине-гранатовые». Гави разочарован тем, что Ансу Фати и Педри подписали контракты на 6 млн евро, а ему предлагают значитально меньшую сумму.

Однако полузащитник не форсирует события, он готов подписать новую сделку позже. Приоритетом Гави остаётся «Барселона», он не хочет покидать родной клуб.