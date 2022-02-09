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Кудряшов объявил о расставании с супругой

вчера, 13:10

Игрок сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, что больше не живет с женой Анастасией. Пара официально не подавала на развод, но уже некоторое время супруги общаются «только как родители общих детей».

Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки!

Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху.

То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:23
Ну, и зачем на футбольном сайте публиковать эту кудрявую историю?
SHMEL
SHMEL ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:19
Приветствую!
Возможно, я не лезу в их отношения и разборки, я про то, что не нужно было это вытаскивать в прессу и выплёскивать всё это овно в массы, а в случае Паши ещё и интервью большое дал про всю эту ситуацию, после чего Нобель сбежал с Матча.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:58
Пофутболила и бросила. Карьера заканчивается, ловить особо нечего.
Верг
Верг
вчера в 17:15
ситуацию с филей напомнило из 99,там жена ушла накануне матча с украиной и в рамку все равно тренер по вратарям филю поставил, несмотря на очевидный стресс вратаря после этого.
kella
kella
вчера в 16:39
Свободным агентом ушел?
112910415
112910415
вчера в 16:29
информация не имеет общественного значения
Loko57
Loko57 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:06
Конечно, она видимо до сих пор не может забыть гол в ворота сборной)
berda2003
berda2003
вчера в 16:04
не простил гол в свои ворота...
lotsman
lotsman
вчера в 15:20
Чисто футбольная тема.))
mr.bra
mr.bra
вчера в 15:14
корректно описал что она ш....ха и ушла налево - То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:06
    hаrut
    hаrut
    вчера в 15:01
    Бывает и такое в жизни
    kust07
    kust07 ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 14:57
    Так они с детства знакомы.
    Кстати может это и сказалось на той злосчастной ошибке
    kasyak7
    kasyak7 ответ sten312 (раскрыть)
    вчера в 14:54
    Вроде да,он увел.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 14:48
    Я с женой прожил счастливую семейную жизнь.....
    Так пишет как будто прожил с ней 30-40 лет
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 14:34
    Мужик! Со стойкостью переносит все удары судьбы. Для полного счастья и спокойствия надо еще Россию на Чемпионат Мира протащить:
    radone
    radone
    вчера в 14:26
    не подавали на развод, чтобы не поднимать шумиху, но Федька решил, не поднимая шумихи, рассказать, что он уже не живёт с женой
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 14:25
    у турка уже гарем, ислам давно принял
    beefs
    beefs
    вчера в 14:23
    и кому это интересно...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:12
    А оно нам надо? Вот если бы ты гарем,турка,решил завести-это была бы новость,а так...
    sten312
    sten312
    вчера в 14:07
    Где то читал,что кудряшовская жена с Курбаном Омаровым зажигает.
    stanichnik
    stanichnik ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 13:52
    Доброго Здоровья, SHMEL!
    Не стоит вешать всех собак на Павла, там и Алана ему под стать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 13:39, ред.
    Если бы у Федора был такой отец-уголовник и неадекват (батя Мамаева ведь отсидел за создание ОПГ, и в его знаменитых интервью было понятно, что он и сейчас только по фене блатыкает) и такие друзья, как Кокорин и его младший брат, то там мог и похлеще быть конфликт, бытие определяет сознание, и в семье бандита и с трудом может вырасти адекватный человек.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:28
    Получается, что Настюха изменила пока Федя работал в турции.
    4RT
    4RT
    вчера в 13:26
    Это они ещё бентли не пилили...
    протон
    протон
    вчера в 13:24
    Ну хоть кто-то по-человечески разошелся
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 13:23
    Такое расставание-пример для многих. Таким как Паша Мамаев поучиться бы.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:15
    Красавчик. Очень достойно расстался и сказал правильные слова.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 13:13
    Это их личное дело.
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