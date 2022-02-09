Кудряшов объявил о расставании с супругой

Игрок сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, что больше не живет с женой Анастасией. Пара официально не подавала на развод, но уже некоторое время супруги общаются «только как родители общих детей».
Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки!
Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху.
То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!
Возможно, я не лезу в их отношения и разборки, я про то, что не нужно было это вытаскивать в прессу и выплёскивать всё это овно в массы, а в случае Паши ещё и интервью большое дал про всю эту ситуацию, после чего Нобель сбежал с Матча.
Возможно, я не лезу в их отношения и разборки, я про то, что не нужно было это вытаскивать в прессу и выплёскивать всё это овно в массы, а в случае Паши ещё и интервью большое дал про всю эту ситуацию, после чего Нобель сбежал с Матча.
Кстати может это и сказалось на той злосчастной ошибке
Кстати может это и сказалось на той злосчастной ошибке
Так пишет как будто прожил с ней 30-40 лет
Так пишет как будто прожил с ней 30-40 лет
Не стоит вешать всех собак на Павла, там и Алана ему под стать.
Не стоит вешать всех собак на Павла, там и Алана ему под стать.