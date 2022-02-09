Кудряшов объявил о расставании с супругой

Игрок сборной России и турецкого «Антальяспора» рассказал, что больше не живет с женой Анастасией. Пара официально не подавала на развод, но уже некоторое время супруги общаются «только как родители общих детей».

Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки!

Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности… Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху.

То, что у Насти сейчас своя личная жизнь — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!