Роналду имеет в 2 раза больше подписчиков в инстаграме, чем все команды АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 400 млн подписчиков в инстаграме.
Португалец имеет в два раза больше подписчиков, чем все 20 команд Английской Премьер-Лиги вместе взятые (200 млн).
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 400 млн подписчиков в инстаграме.
Португалец имеет в два раза больше подписчиков, чем все 20 команд Английской Премьер-Лиги вместе взятые (200 млн).
совсем другое дело популярность от текущей игры человека, которой к сожалению
сейчас не наблюдается !!!
совсем другое дело популярность от текущей игры человека, которой к сожалению
сейчас не наблюдается !!!
В КРПЛ...
В КРПЛ...