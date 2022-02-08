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Роналду имеет в 2 раза больше подписчиков в инстаграме, чем все команды АПЛ

вчера, 22:25

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 400 млн подписчиков в инстаграме.

Португалец имеет в два раза больше подписчиков, чем все 20 команд Английской Премьер-Лиги вместе взятые (200 млн).

Роналду имеет в 2 раза больше подписчиков в инстаграме, чем все команды АПЛ

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:31
Это очень круто,а МЮ пролет за пролетом.
Cat01
Cat01
вчера в 23:21
Он игрок на виду всегда
Elliada
Elliada
вчера в 22:57
МЮ это не помогает
shur
shur
вчера в 22:41
...Я так скажу, МЮ от этого не легче! Одно дело популярность от личной жизни,
совсем другое дело популярность от текущей игры человека, которой к сожалению
сейчас не наблюдается !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:37
Переименовать Лигу...
В КРПЛ...
beefs
beefs
вчера в 22:28
он еще и блогер...
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