Роналду имеет в 2 раза больше подписчиков в инстаграме, чем все команды АПЛ

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вчера, 22:25

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым человеком в мире, который набрал 400 млн подписчиков в инстаграме.

Португалец имеет в два раза больше подписчиков, чем все 20 команд Английской Премьер-Лиги вместе взятые (200 млн).