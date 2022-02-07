Мане утешал Салаха после победы Сенегала над Египтом в финале Кубка Африки

Сборная Сенегала обыграла команду Египта (0:0, 4:2 по пенальти) в финале Кубка африканских наций.
После матча нападающий сенегальцев Садио Мане пошел утешать своего одноклубника из «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, выступающего за Египет.
Садьо обнял Мохамеда, похлопал по плечу и сказал ему несколько слов.
Также ранее «Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки.
Ну да ладно "бедуины",но ведь у Сенегала состав намного мощнее,практически в каждой линии - ТОП. откровенно говоря - плоховато сыграли на турнире,ниже своих возможностей.они должны были играть и громить соперников,а не на последнем вздохе.
Ну да ладно "бедуины",но ведь у Сенегала состав намного мощнее,практически в каждой линии - ТОП. откровенно говоря - плоховато сыграли на турнире,ниже своих возможностей.они должны были играть и громить соперников,а не на последнем вздохе.
что такого утешительного наговорил?)))
что такого утешительного наговорил?)))