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Мане утешал Салаха после победы Сенегала над Египтом в финале Кубка Африки

07 февраля 2022, 10:56
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

Сборная Сенегала обыграла команду Египта (0:0, 4:2 по пенальти) в финале Кубка африканских наций.

После матча нападающий сенегальцев Садио Мане пошел утешать своего одноклубника из «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, выступающего за Египет.

Садьо обнял Мохамеда, похлопал по плечу и сказал ему несколько слов.

Также ранее «Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
07 февраля в 17:18
ну он сказал, МоСало я тебе итак помог по максимуму,вначале встречи, даже на поле расстворился,я же не виноват,что ваши пенальтисты облажались.Вернёмся в АПЛ, наведём шороху.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
07 февраля в 17:17
если честно.то у египтян играл всего лишь один игрок и это не Салах. И если бы не он,то уже давно фараоны собирали чемоданы и погрузились в песчаные бури.
Ну да ладно "бедуины",но ведь у Сенегала состав намного мощнее,практически в каждой линии - ТОП. откровенно говоря - плоховато сыграли на турнире,ниже своих возможностей.они должны были играть и громить соперников,а не на последнем вздохе.
Дух Самайна
Дух Самайна ответ протон (раскрыть)
07 февраля в 15:48
Да, Сенегал по составу интереснее египтян
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 13:18
Что он девочка, утешать его .
УЕСКА
УЕСКА
07 февраля в 13:06
Не факт что утешал иначе рукой бы рот не прикрывал. У них конфликт еще с Ливерпуля идет где каждый хочет быть лидером.
hаrut
hаrut
07 февраля в 12:44
Сенегал просто был сильнее
Loko57
Loko57
07 февраля в 12:39
Вот где видна суть поговорки "Дружба дружбой, а пирожки врознь"! Остается только поздравить сборную Сенегала с победой
DOCTOR STRANGE
DOCTOR STRANGE
07 февраля в 12:26
Сразу вспоминаются слезы карлана,ЧМ профукал, 3 КА профукал,знатно слезки пускал,пока наконец не подарили КА.()))))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
07 февраля в 12:08
интереснее почему Садио закрывал рот рукой когда говорил?!?
что такого утешительного наговорил?)))
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
07 февраля в 12:03
да уж!
Carl Lewis
Carl Lewis
07 февраля в 11:58
Мане молодец!
Elliada
Elliada
07 февраля в 11:23
Утешай, не утешай, а осадок от поражения останется.
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 11:22
Утешай не утешай а проиграли.
протон
протон
07 февраля в 11:18
Если бы в команде Салаха был бы хотя-бы 2,3 игрока уровня Салаха , то Египет уже бы победил а так Мо один играл там
VeniaminS
VeniaminS
07 февраля в 10:58
В Ливерпуле скоро встретется.
m5934pkpskjq
m5934pkpskjq
07 февраля в 10:58
Это очень по-кентовски
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