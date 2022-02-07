Мане утешал Салаха после победы Сенегала над Египтом в финале Кубка Африки

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07 февраля 2022, 10:56

Сборная Сенегала обыграла команду Египта (0:0, 4:2 по пенальти) в финале Кубка африканских наций.

После матча нападающий сенегальцев пошел утешать своего одноклубника из «Ливерпуля» , выступающего за Египет.

Садьо обнял Мохамеда, похлопал по плечу и сказал ему несколько слов.

Также ранее «Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки.