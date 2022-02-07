Мората разбил яйцо об голову своей девушки, Малиновский отрастил усы. Лучшее из Сети

Мы вновь ради вас промониторили аккаунты футболистов в соцсетях, собрав самое интересное.
Форвард «Ювентуса» Альваро Мората довольно необычно «разыграл» свою девушку.
Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова прилетела к мужу на сборы.
Ксения стала и девушкой дня нашего выпуска.
Вратарь «Аталанты» Хуан Муссо случайно сфотографировал себя голым, когда готовил сюрприз для своей девушки.
Милота дня. Игрок «Ювентуса» Леонардо Бонуччи с дочкой.
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников решил отрастить усы.
Его примеру последовал и хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский.
Стиляга дня. Футболист «Ливерпуля» Дивок Ориги.
Форварду МЮ Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. Вот такой торт ждал именника! Внешний вид португальца поражает даже мужчин.
Нападающий ПСЖ Неймар отпраздновал 31-летие и тоже не остался без сладкого.
Лидер «Милана» Златан Ибрагимович покатался на снегоходе перед дерби с «Интером».
После победы в матче футболист «россонери» Самуэль Кастильехо изменил подсветку стадиона.
У нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта родилась дочь.
Игрок «Зенита» Артем Дзюба станцевал с Вильмаром Барриосом. Берите с них пример, радуйтесь жизни!
У Мораты шутки уровня его уровня нападающего))
А вратарь "Аталанты" просто решил взять быка за рога и сделать сюрприз и своей девушке, и всем остальным подписчицам)
У Мораты шутки уровня его уровня нападающего))
А вратарь "Аталанты" просто решил взять быка за рога и сделать сюрприз и своей девушке, и всем остальным подписчицам)