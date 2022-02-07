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Мората разбил яйцо об голову своей девушки, Малиновский отрастил усы. Лучшее из Сети

вчера, 08:30
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ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:41
Дзюба и Мората - два дурачка!
ZeroRiot
ZeroRiot
вчера в 17:36
У Дзюбы новая подружка
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:37
мората ппц дурачек, одно спасает, что с баблом)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:23
Морату кроет канешн... Лучше б так банки забивал
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:27
Видео с Моратой явный пример, как за деньги девушки терпят всё_) Разбейте яйцо об голову девушке, имея заработок в 30 тысяч рублей и посмотрите реакцию
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:30
Дзюба не долго горевал по Азмуну, нашёл себе другую жертву для развлечении!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:39
Кастильехо - то, наоборот, выиграл, а не проиграл, поэтому он не отомстил, а добил уже "Интер")

У Мораты шутки уровня его уровня нападающего))

А вратарь "Аталанты" просто решил взять быка за рога и сделать сюрприз и своей девушке, и всем остальным подписчицам)
Павел Ермак
Павел Ермак
вчера в 09:36
Плюс
Maximus_01
Maximus_01
вчера в 09:07
56о..д детский мората это никчемный нападающий полено
9ufxgm4pg67r
9ufxgm4pg67r
вчера в 08:53
Рукаку разбил яйца о голову Азмуна
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 08:45
Ну его в пень брать пример с Дэюбы. 74ть на публику(((
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 08:36
Ну ну...
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