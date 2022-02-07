«Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки

Пресс-служба «Ливерпуля» оценила участие своих игроков сенегальца Садио Мане и египтянина Мохамеда Салаха в финале Кубка Африки Сенегал – Египет (0:0, 4:2 по пенальти).
«Творец истории. Поздравляем, Садио», – говорится в сообщении.
«Сочувствуем, Мохамед. Ты должен гордиться невероятным турниром», – сообщается в другом посте клуба.
это специально,намеренно не правильно пишут,для чего это делаетеся непонятно,и тут опят Мохаммед,но Салах Мухаммад.
это специально,намеренно не правильно пишут,для чего это делаетеся непонятно,и тут опят Мохаммед,но Салах Мухаммад.
Намного интереснее в каком состоянии приедут и как себя покажут в играх за команду
Намного интереснее в каком состоянии приедут и как себя покажут в играх за команду