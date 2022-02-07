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«Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки

07 февраля 2022, 10:17
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

Пресс-служба «Ливерпуля» оценила участие своих игроков сенегальца Садио Мане и египтянина Мохамеда Салаха в финале Кубка Африки Сенегал – Египет (0:0, 4:2 по пенальти).

«Творец истории. Поздравляем, Садио», – говорится в сообщении.

«Сочувствуем, Мохамед. Ты должен гордиться невероятным турниром», – сообщается в другом посте клуба.

Мане был признан лучшим игроком Кубка африканских наций.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Zhgoon (раскрыть)
07 февраля в 17:22
Менди вообще какой то клоун.потом видимо до него дошло,что не надо танцевать на ленточке,а нужно сосредоточиться. Лучший игрок Турнира - это не Мане,а именно Габаски. Я даже не знаю,почему ему не дали такой приз.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
07 февраля в 17:21
один в поле воин... или не было бы счастье.да несчастье помогло.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
07 февраля в 13:25
Пишут и на английском Muhammad,и на других языках но русские когда пишут имя
это специально,намеренно не правильно пишут,для чего это делаетеся непонятно,и тут опят Мохаммед,но Салах Мухаммад.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Zhgoon (раскрыть)
07 февраля в 13:13
Заслуги Менди в выигранной серии пенальти минимальны, просто один египтянин архи-хреново пробил пендаль - с минимальной силой почти во вратаря, Салаху пендаль не достался как раз из-за этого таланта, бившего ранее, вот Мо и плакал т.к очень обидно вот Так проигрывать
Martini-1987
Martini-1987 ответ Elliada (раскрыть)
07 февраля в 12:24
Ахах, ну-ну))
Свeтозар
Свeтозар
07 февраля в 12:24
Ну теперь нужно помогать Ливеру....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
07 февраля в 12:06
дежурные фразы )
Намного интереснее в каком состоянии приедут и как себя покажут в играх за команду
Elliada
Elliada ответ Martini-1987 (раскрыть)
07 февраля в 12:04
    УЕСКА
    УЕСКА
    07 февраля в 12:01
    Ливерпуль может гордиться своими игроками. Они оба провели сильный турнир.
    Martini-1987
    Martini-1987 ответ Elliada (раскрыть)
    07 февраля в 11:50, ред.
    Так себе само утешение.
    kasyak7
    kasyak7
    07 февраля в 11:49
    Египет судьи за уши тащили к финалу,в то время как Сенегалк никто не помогал,все своими силами
    протон
    протон
    07 февраля в 11:18
    Больше там всех тащил Габаски, ему обязаны этим серебром.
    Zhgoon
    Zhgoon
    07 февраля в 10:54
    Египтянам практически весь путь к финалу проложили через серии пенальти. Но с Менди такой фокус не прокатил. В целом играли скучно, почти не забивали, поэтому Сенегал заслуженно забирает себе трофей.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    07 февраля в 10:51
    А Кубок не взяли
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    07 февраля в 10:51
    Коротко и по делу!
    Elliada
    Elliada
    07 февраля в 10:36
    Теперь обида Салаха на Мане отразится на результатах Ливерпуля
    beefs
    beefs
    07 февраля в 10:29
    жаль что не забили...
    ОПС
    ОПС
    07 февраля в 10:27
    Все, как и положено.
    sir_Alex
    sir_Alex
    07 февраля в 10:27
    А что тут ещё скажешь?
    1 984
    1 984
    07 февраля в 10:22
    Забыли добавить - ждём в клубе.
    STVA 1
    STVA 1
    07 февраля в 10:19
    Все четко сказали))
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