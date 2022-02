Победитель Лиги чемпионов оказался живодёром. А настоящие звёзды футбола обожают своих домашних кошек

Новое безумие от игрока АПЛ .

«Моральные ограничители нужны человеку всегда». Строчка из песни группы «Кровосток», где история ведется от имени человека, который смотрит в оптический прицел. Даже реальные снайперы, которые таскают людей на тот свет, соглашаются, что живодеры среди худших представителей вида. В АПЛ прямо эпидемия неадекватности. Менди судят как серийного насильника. Гринвуда предсказуемо выбросили даже из виртуального мира футбольного симулятора. Поняли по однозначной реакции МЮ , где владеют всей скрытой информацией – обвинения в домашнем насилии и изнасиловании собственной девушки имеют под собой основания.

Теперь Курт Зума – победитель ЛЧ в составе «Челси», которому футбольного мастерства для конкуренции в составе гранда не хватило, поэтому ушел в «Вест Хэм», прославился на весь мир. Брат Зума снял, как Курт бросил свою кошку на землю и пнул ногой так, что отлетела на несколько метров. Французы при этом веселились и смеялись. Также футболист бросал в бедное животное свои дизайнерские туфли, бил ее по морде с размаха. Таблоиды говорят, что это реакция на какую-то разбитую вазу. Но любой человек, у которого домашнее животное, должен быть хотя бы немножко умнее, чем его питомец.

Кот не понимает, почему нельзя прыгать высоко. Особенно если его хозяин бил не раз, что привело к чувству страха и желанию спрятаться или убежать. Человек приручил и выводил тысячи лет котов, чтобы в зерновых регионах сторожили запасы от мышей. Кот — охотник, всюду бродит. Кроме того, если не хочешь, чтобы твои вазы разбивали, то не заводи домашних животных, а у Зума сразу две кошки. Все настолько просто, как с изнасилованием человека. Не нужно заглавными буквами писать «заповедь» во всех религиях, чтобы было понятно: насиловать нельзя. И бить животных ужасно. А еще хуже, что Мойес оказался неадекватным. Зума вышел против «Уотфорда» и сыграл весь матч.

В Великобритании, как и во всех цивилизованных странах, наказания за жестокое обращение с животными серьезные – от 6 месяцев до 5 лет заключения. Также важно, что не ограничена сумма штрафа. Полиция расследует инцидент, и если Зума попадется адекватный судья, то впаяет штраф минимум в размере 500 тысяч фунтов, которые потратят на помощь приютам для животных. Для футболиста это мелочь – месячная зарплата Курта, но многим котам в Англии помогут. По закону француза невозможно привлечь к заключению. Адвокаты его точно отмажут, или замнут дело по дороге в суд.

Но нельзя молчать, если известный человек избивает на камеру домашнее животное, еще и смеется при этом, весело ему. Тем более, если это футболист, среди которых много людей, которые любят своих питомцев.

По одному из исследований, в России примерно 13 миллионов кошек. В среднем у восьми из ста россиян есть дома кошка. Солидный показатель, хотя не рекорд, ведь у четверти американцев есть это домашнее животное. Но такие исследования не всегда точные. Например, другая статистика говорит, что у россиян 22 миллиона котов. В любом случае, в Европе и Северной Америке очень любят кошек. Также это животное – живой символ интернета. Видео и фото с котами среди самых популярных на планете.

Но не такое, как у Зума. Курта ждет «теплый» прием на всех стадионах, где окажется в будущем, ведь каждый хозяин кошки представил, как бьют его животное, и такая смысловая игра ведет к презрению в адрес Курта. Вчера он получил небольшую травму, и трибуны сразу запели: «Это чувствовала твоя кошка». Также очевидно, что какой-то форвард АПЛ , который обожает свою кошку, пропишет тихонько Курту под дых локотком на угловом.

Да, это насилие на насилие, но мужчины – жесткие животные. И даже у них есть понятия и том, что делать нельзя. Бить детей, тех, кто слабее тебя, и животных нельзя. При этом статистика домашнего насилия в той же России – две трети женщин в стране, которых убивают, умирают от рук домашних тиранов. Такие вещи надо проговаривать. Поскольку политики прекрасно знают статистику, в том числе, неразглашенную, то помалкивают, ведь им важнее нравиться всем, в том числе, неадекватным. Зума себя показал и ему этого не забудут. Хотя есть среди футболистов и хорошие парни.

Слово «кошатники» по звучанию так себе, но емкое. В отличие от собак, который помогли эволюции человека, коты более эгоистичные. Многие современные псы произошли от вымершей породы волков, которые случайно прибились к человеку в поисках пищи и были приручены для охраны и охоты. А кота приручили намного позже, он более «дикий», невзирая на разницу в параметрах и умению навредить человеку.

Футболисты обожают кошек и, как и все остальные, постят их фотографии. Салах настолько любит свою кошку, что даже снимался с ней вместе в рекламе. Также сильно, как ее, Мохамед любит пиццу и фотографии без футболки.

У Кевина де Брюйне кошка Калле почему-то совсем не похожа на него или на Зинченко. Хотя за мячом бегает профессионально.

В доме у фееричного ветерана Дани Алвеса сразу две кошки и минимум три собаки. Путешествует с ними по миру на бортах частных самолетов бывали намного чаще, чем почти все жители Земли. Алвес обожает фото с домашними питомцами. Пародирует, как один из его котов спит:

