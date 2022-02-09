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Победитель Лиги чемпионов оказался живодёром. А настоящие звёзды футбола обожают своих домашних кошек

вчера, 12:47
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Алвес Даниэль
Алвес Даниэль
Защитник
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Новое безумие от игрока АПЛ.

Курт Зума избил свою кошку

«Моральные ограничители нужны человеку всегда». Строчка из песни группы «Кровосток», где история ведется от имени человека, который смотрит в оптический прицел. Даже реальные снайперы, которые таскают людей на тот свет, соглашаются, что живодеры среди худших представителей вида. В АПЛ прямо эпидемия неадекватности. Менди судят как серийного насильника. Гринвуда предсказуемо выбросили даже из виртуального мира футбольного симулятора. Поняли по однозначной реакции МЮ, где владеют всей скрытой информацией – обвинения в домашнем насилии и изнасиловании собственной девушки имеют под собой основания.

Теперь Курт Зума – победитель ЛЧ в составе «Челси», которому футбольного мастерства для конкуренции в составе гранда не хватило, поэтому ушел в «Вест Хэм», прославился на весь мир. Брат Зума снял, как Курт бросил свою кошку на землю и пнул ногой так, что отлетела на несколько метров. Французы при этом веселились и смеялись. Также футболист бросал в бедное животное свои дизайнерские туфли, бил ее по морде с размаха. Таблоиды говорят, что это реакция на какую-то разбитую вазу. Но любой человек, у которого домашнее животное, должен быть хотя бы немножко умнее, чем его питомец.

Кот не понимает, почему нельзя прыгать высоко. Особенно если его хозяин бил не раз, что привело к чувству страха и желанию спрятаться или убежать. Человек приручил и выводил тысячи лет котов, чтобы в зерновых регионах сторожили запасы от мышей. Кот — охотник, всюду бродит. Кроме того, если не хочешь, чтобы твои вазы разбивали, то не заводи домашних животных, а у Зума сразу две кошки. Все настолько просто, как с изнасилованием человека. Не нужно заглавными буквами писать «заповедь» во всех религиях, чтобы было понятно: насиловать нельзя. И бить животных ужасно. А еще хуже, что Мойес оказался неадекватным. Зума вышел против «Уотфорда» и сыграл весь матч.

В Великобритании, как и во всех цивилизованных странах, наказания за жестокое обращение с животными серьезные – от 6 месяцев до 5 лет заключения. Также важно, что не ограничена сумма штрафа. Полиция расследует инцидент, и если Зума попадется адекватный судья, то впаяет штраф минимум в размере 500 тысяч фунтов, которые потратят на помощь приютам для животных. Для футболиста это мелочь – месячная зарплата Курта, но многим котам в Англии помогут. По закону француза невозможно привлечь к заключению. Адвокаты его точно отмажут, или замнут дело по дороге в суд.

Но нельзя молчать, если известный человек избивает на камеру домашнее животное, еще и смеется при этом, весело ему. Тем более, если это футболист, среди которых много людей, которые любят своих питомцев.

Коты захватили мир и интернет

По одному из исследований, в России примерно 13 миллионов кошек. В среднем у восьми из ста россиян есть дома кошка. Солидный показатель, хотя не рекорд, ведь у четверти американцев есть это домашнее животное. Но такие исследования не всегда точные. Например, другая статистика говорит, что у россиян 22 миллиона котов. В любом случае, в Европе и Северной Америке очень любят кошек. Также это животное – живой символ интернета. Видео и фото с котами среди самых популярных на планете.

Но не такое, как у Зума. Курта ждет «теплый» прием на всех стадионах, где окажется в будущем, ведь каждый хозяин кошки представил, как бьют его животное, и такая смысловая игра ведет к презрению в адрес Курта. Вчера он получил небольшую травму, и трибуны сразу запели: «Это чувствовала твоя кошка». Также очевидно, что какой-то форвард АПЛ, который обожает свою кошку, пропишет тихонько Курту под дых локотком на угловом.

Да, это насилие на насилие, но мужчины – жесткие животные. И даже у них есть понятия и том, что делать нельзя. Бить детей, тех, кто слабее тебя, и животных нельзя. При этом статистика домашнего насилия в той же России – две трети женщин в стране, которых убивают, умирают от рук домашних тиранов. Такие вещи надо проговаривать. Поскольку политики прекрасно знают статистику, в том числе, неразглашенную, то помалкивают, ведь им важнее нравиться всем, в том числе, неадекватным. Зума себя показал и ему этого не забудут. Хотя есть среди футболистов и хорошие парни.

Салах, Алвес и Ван Перси – кошатники

Слово «кошатники» по звучанию так себе, но емкое. В отличие от собак, который помогли эволюции человека, коты более эгоистичные. Многие современные псы произошли от вымершей породы волков, которые случайно прибились к человеку в поисках пищи и были приручены для охраны и охоты. А кота приручили намного позже, он более «дикий», невзирая на разницу в параметрах и умению навредить человеку.

Футболисты обожают кошек и, как и все остальные, постят их фотографии. Салах настолько любит свою кошку, что даже снимался с ней вместе в рекламе. Также сильно, как ее, Мохамед любит пиццу и фотографии без футболки.

У Кевина де Брюйне кошка Калле почему-то совсем не похожа на него или на Зинченко. Хотя за мячом бегает профессионально.

В доме у фееричного ветерана Дани Алвеса сразу две кошки и минимум три собаки. Путешествует с ними по миру на бортах частных самолетов бывали намного чаще, чем почти все жители Земли. Алвес обожает фото с домашними питомцами. Пародирует, как один из его котов спит:

Оборона «Арсенала» может защитить Бернда Лено хуже, чем его кот, судя по суровому выражению мордочки.

Витсель тоже хвастался своей любимой кошкой:

Коке организовал для своей любимой кошки пафосную фотосессию со своим участием. Зовут кота тоже вычурно – Ромео.

У Робина Ван Перси несколько домашних животных. Голландец шутит, что в его семье все любят футбол, даже кошка «читает» спортивный журнал:

Хотелось бы услышать осуждение поступка Зума со стороны самих футболистов. Не сложно опубликовать пост с фото любимой кошки. Круговая порука у спортсменов в чести, но тут не пьяный загул или сигарета в зубах. Зума бил того, кто не мог дать сдачи. Низкое поведение для прямоходящего, вопрос изъятия кошек в полиции тоже должны поднять. Где гарантии, что кошек не будут бить впредь после скандала, но уже не на камеру? Зато дикость Зума — повод вспомнить тех, кто нас окружает.

Футболисты также обожают собак, их в домах игроков еще больше, чем кошек. А у вас есть домашние животные? Если да, делитесь в комментариях их фотографиями, ведь очевидно, что котов и собак, которые хорошо спят и кушают, в мире больше, чем тех, кого неумный хозяин избивает.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:38
Как минимум крайне глупо было это всё снимать, а ещё глупее было выкладывать это в инет. Неужели он настолько тупой? Зачем тогда такой тупой игрок нужен клубу?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:56
Я не понимаю людей которые заводят котов и их не пускают в дом и не кормят что они к соседям лезут.
старина
старина
вчера в 14:51
Вообще не понимаю,как можно пинать кота ногами
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:41
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:37
Похоже Зума с Гринвудом из одной банды:
протон
протон
вчера в 14:14
Понесёт ли какую-либо ответственность за свой поступок Зума? В Великобритании за жестокое обращение с животными могут осудить на срок до пяти лет тюремного заключения. Но похоже, что он избежит судебного преследования.
По сообщению ряда источников,полиция приняла решение не проводить расследование.
протон
протон ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:10
Тут есть еще один нюанс, кошки собаки они живут с человечеством уже какое поколение веков. Запретить ловлю рыб или охоту можно если речь идет о тех видах которые редки и под исчезновением отлов рыбы определенных пород, где большое количество возможно идет в пользу ареала или фауны, во Вьетнаме вообще употребляют мясо собак и кошек для нас это кощунство и зверство. Ну бить животных которого ты держишь дома когда он беззащитен это варварство или что-то из ряда выходящего зверства. Это очень печально.
протон
протон
вчера в 14:03
Видимо, кроме как пинать по предметам шарообразной формы в этой жизни Зума ничему остальному не научился
David Young
David Young
вчера в 13:47
"И бить животных ужасно." - если речь именно о домашних животных, за исключением бешеных и тех кто нападает на людей, то да, но если брать диких хищных животных, и отдельные случаи с приручёнными, то ситуация уже сильно иная, иногда людям приходится обороняться, в том числе в итоге может доходить и до больше чем "бить". В общем когда дело касается самообороны это уже точно не ужасно, приятного ничего нет в таких событиях, но суть в том что иногда приходиться людям совершать насильственные действия для того чтобы защитить себя, родных, близких, и/или просто других людей. Стоит отметить что в отличии от дикой природы у человека значительно больше власти над так скажем прирученной природой, в том числе над домашними животными, соотвественно и проблемы связанные с прирученной частью природы в большей степени из-за самих людей, будь то животные нападающие на людей, болезни животных, жестокое обращение животных, или бездомные животные.

"Да, это насилие на насилие, но мужчины – жесткие животные. И даже у них есть понятия и том, что делать нельзя. Бить детей, тех, кто слабее тебя, и животных нельзя."
И ещё это нарушение спортивного принципа, по сути нарушение закона, как и жестокое обращение с животными, так что если такое в данном случае начнёт происходить то будет справедливо и логично придавать это порицанию и наказывать.

"но мужчины – жесткие животные. " - похоже на нигилизм, мизантропию, и отчасти ещё и мужененавистничество. Если речь о том что многие мужчины жестокие и при этом с точки зрения биологии относятся к царству животных, то да, это так, но при тогда фраза плохо передаёт смысл и суть. Это правда что многие таковы, но многие отнюдь не такие, в данном случае речь об огромном разнообразии включающем в себя очень многое, и очень разные вещи, порой в случае с одним и тем же индивидуумом можно наблюдать сочетание очень разных вещей.

"И даже у них есть понятия и том, что делать нельзя." - "Даже"? С людей, в том числе с мужчин, выше спрос в этом плане, как и в ряде других, намного выше, ведь человек умнее и намного более хорошо осознаёт реальность чем кто-либо ещё на этой планете. Так что тут скорее стоит видеть трагичность в том что те кто потенциально выше всех в целом и в среднем в том что касается когнитивных способностей не могут понять весьма очевидных вещей и действовать в соотвествии с разумными и необходимыми нормами.

"Бить детей, тех, кто слабее тебя, и животных нельзя." - первое ещё практикуется многими и считается нормой в сознании многих, второе имеет место, как в прямом так и в метафорическом смысле, к большому сожалению, и часто встречается, про третье уже отметил выше, как про то что реально плохо так и про то что является необходимостью в некоторых случаях, то есть на этом и подобных примерах понятно что даже такие вроде бы очевидные вещи не всеми воспринимаются похожим образом, так что человечеству ещё есть над чем работать, в том числе государству, как тому чьей задачей, в том числе, является недопущение упадка и деградации человечества в том что касается морали и нравственности, а также соблюдение законов, существование которых не всеми воспринимается хорошо, но объективно они необходимы, иначе упомянутые в статье вещи, а также ещё более ужасные вещи, будут максимум что караться частным образом, что создает шаткую ситуацию в плане следованию правилам, и к тому же значительно менее эффективно в плане борьбы за то чтобы человечество становилось всё более справедливым и не позволяло себе опускаться ниже достойного уровня.

Что касается Курта, то он меня сильно разочаровал, но такое бывает что со временем люди открывают то что можно считать злом либо чем-то значительно дурным по своей сути. Мало сомнений в том что на его карьеру это повлияет негативно, но думаю что в целом он значительно легче отделается чем другие упомянутые в статье, прежде всего ввиду разницы между тем что они сделали. Так что забудется или нет, думаю что совсем свою карьеру он этим не загубил, но подорвал репутацию серьёзно, и на его карьере это уже сказывается плохо, и эффект от этого может стать ещё сильне в будущем, посмотрим как будет в итоге, уход из Вест Хэма через не сверх длительное время не исключён.
Rattlehead
Rattlehead ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:43
Давайте тогда запретим охоту и рыбалку, перестанем употреблять в пищу мясо и продукты животного происхождения, впрочем, не только животного, но и растительного, ведь это тоже живые беззащитные существа и тоже не могут ответить человеку.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 13:15
Не повезло ВХ. Теперь против Зума будут играть "за себя и за кошку". Надеюсь, что будут...
shlomo
shlomo
вчера в 13:03
Спасибо за статью... самое печальное в этой истории, что его эта ситуация научит только тому чтобы не снимать "подобное", но он продолжит бить животных, ибо это психическое отклонение у человека которое общественным осуждением не исправится... он не под алкоголем ударил кошку и не под наркотиками, он находясь в здравом уме бьет животное и считает что это "нормально", так делать можно, кошка "накосячила" разбила вазу, значит ее можно пнуть, ударить и т.д. хотя это животное, оно не может дать сдачи и для животного такие удары очень болезненные и это не нормально, это отклонения и пробои в воспитании... единичный случай, который попал на камеру, а сколько он её пинал пока его не снимают, остается только догадываться.... гнать из клуба, желательно таким же пинком.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:54
Да не живодёр он,просто игры у него такие,своеобразные! 😜
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