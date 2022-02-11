Дубль Жоты принёс «Ливерпулю» победу над «Лестером» в матче АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:0.
Дублем в составе мерсисайдцев отметился Диого Жота (34' и 87').
В турнирной таблице «Ливерпуль» идет на 2-й строчке (51 очко), «Лестер» — на 12-й позиции (26).
|Ливерпуль2 : 0Лестер Сити
|Матч завершен
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:0.
Дублем в составе мерсисайдцев отметился Диого Жота (34' и 87').
В турнирной таблице «Ливерпуль» идет на 2-й строчке (51 очко), «Лестер» — на 12-й позиции (26).