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Дубль Жоты принёс «Ливерпулю» победу над «Лестером» в матче АПЛ

сегодня, 00:36
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:0.

Дублем в составе мерсисайдцев отметился Диого Жота (34' и 87').

В турнирной таблице «Ливерпуль» идет на 2-й строчке (51 очко), «Лестер» — на 12-й позиции (26).

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 12:16
Классный форвард......
Bensurr
Bensurr
сегодня в 11:52
Вот вам и салах вернулся и стока моментов запорол
Elliada
Elliada
сегодня в 09:01
Лестер сдулся. Стал обычным середняком
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:43
Выиграли с запасом
112910415
112910415
сегодня в 08:42
гонка не закончена ещё
sfrt5g27x96v
sfrt5g27x96v
сегодня в 08:24
Просто жжот Жота
ОПС
ОПС
сегодня в 07:18
Победа есть победа.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:28
Ливерпуль с победой. А вот Лестер вообще непонятный стал.
Муслим90
Муслим90
сегодня в 01:03
Жота хорош)) Всех с победой
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:03
Заслуженная победа красных, молодцы!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:54
можно сказать, уверенная победа Ливерпуля.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:43
С победой всех.
sash71
sash71
сегодня в 00:42
Ливерпуль не дал никакого шанса Лестеру. Вся игра прошла под контролем 👉🏻 Юргена в который раз показав своё тренерское мастерство. Салаха с возвращением. Конечно он желал, выйдя на замену, отличиться но то время, которое он находился в поле не совсем хватило для быстрой адаптации. Жота совсем красаУчег и дважды герой матча. Вообщем Ливерпуль предполагаемо побеждает и гонится за МС в чемпионском забеге.
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