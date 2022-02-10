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«Фиорентина» вырвала у «Аталанты» путевку в ½ финала Кубка Италии

сегодня, 22:09
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» сумела добыть гостевую победу над «Аталантой» в четвертьфинале Кубка Италии (3:2).

Счет в игре на 9-й минуте открыл польский нападающий «Фиорентины» Кшиштоф Пёнтек. На 30-й минуте сравнял результат на табло Давиде Дзаппакоста. На 56-й минуте Жереми Бога вывел «Аталанту» вперёд. На 71-й минуте всё тот же Пёнтек смог отличиться во второй раз. Никола Миленкович на 94-й минуте своим точным ударом подарил «фиалкам» путёвку в полуфинал Кубка Италии.

На 79-й минуте защитник «Фиорентины» Лукас Мартинес был удалён с поля.

«Аталанта» в ½ финала турнира встретится с победителем пары «Ювентус» — «Сассуоло». Матч начнётся сегодня в 23:00.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:58
Фиорентина Кокорина победила Аталанту Миранчука ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:57
Молодцы фиалки, победили бездарную команду с бездарным тренером.
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:56
да уж!получили бабло!и на том спасибо!
Futurista
Futurista
сегодня в 22:49
Кокорин)...

h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:46
Фиалки сыграли за Сашку. Вот что значит поддержка
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:44
Российское противостояние в рамках итальянских клубов завершилось победой Кокорина:
Futurista
Futurista ответ старина (раскрыть)
сегодня в 22:42
Только в зарплатной ведомости)...
протон
протон
сегодня в 22:41
А говорили что легенда в заявке, его и на лавке не было .Эх, такое противостояние не состоялось. Жаль, могла бы быть эпичнейшая битва взглядов с лавок обоих команд между Лёхой и Кокорини
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:37
Неожиданно. Думал они посыпятся после ухода Влаховича но Пентек затащил.
протон
протон
сегодня в 22:37
Кокоши по барабану что творится в клубе, и на её победы, у Кокоши свои амбиции.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 22:37
"Фиорентина вырвала у Аталанты путевку в 1/2", я надеюсь ,что КОКОША приложил к этому свои ноги
a3r3v3
a3r3v3 ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 22:33
Они сами не знают)))
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 22:32
Кокорин сегодня ужрётся
Apsny
Apsny
сегодня в 22:28
Аталанта или Фиорентина встретится с парой Ювентус-Сассуоло?
старина
старина
сегодня в 22:26
Простите,а Кокорин был хотя бы в заявке?....
particular
particular
сегодня в 22:25, ред.
Коко изящно и без надрыва приближается к титулу обладателя Кубка Италии :))
Cat01
Cat01
сегодня в 22:11
Отличный результат
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:10
Аталанта ужас в последнее время.
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