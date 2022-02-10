«Фиорентина» вырвала у «Аталанты» путевку в ½ финала Кубка Италии

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сегодня, 22:09

«Фиорентина» сумела добыть гостевую победу над «Аталантой» в четвертьфинале Кубка Италии (3:2).

Счет в игре на 9-й минуте открыл польский нападающий «Фиорентины» Кшиштоф Пёнтек. На 30-й минуте сравнял результат на табло Давиде Дзаппакоста. На 56-й минуте Жереми Бога вывел «Аталанту» вперёд. На 71-й минуте всё тот же Пёнтек смог отличиться во второй раз. Никола Миленкович на 94-й минуте своим точным ударом подарил «фиалкам» путёвку в полуфинал Кубка Италии.

На 79-й минуте защитник «Фиорентины» Лукас Мартинес был удалён с поля.

«Аталанта» в ½ финала турнира встретится с победителем пары «Ювентус» — «Сассуоло». Матч начнётся сегодня в 23:00.