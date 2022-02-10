Гол Смолова помог «Динамо» обыграть «Сочи» в товарищеском матче

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сегодня, 19:05

В товарищеском матче московское «Динамо» встретилось с «Сочи». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «бело-голубых».

Счёт в поединке на 11-й минуте открыл Георгий Сулаквелидзе. В начале второго тайма Фёдор Смолов после прохода со своей стороны поля завершил атаку взятием ворот. Однако за 6 минут до окончания игры сочинцы сократили отставание — 2:1.