ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2022

Гол Смолова помог «Динамо» обыграть «Сочи» в товарищеском матче

сегодня, 19:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В товарищеском матче московское «Динамо» встретилось с «Сочи». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «бело-голубых».

Счёт в поединке на 11-й минуте открыл Георгий Сулаквелидзе. В начале второго тайма Фёдор Смолов после прохода со своей стороны поля завершил атаку взятием ворот. Однако за 6 минут до окончания игры сочинцы сократили отставание — 2:1.

26 февраля «Динамо» проведёт первую после зимней паузы игру в РПЛ, в которой сыграет с «Химками».

Все новости
Источник: soccer.ru
«Локомотив» обыграл «Гетеборг» на сборах в Испании
Сегодня, 20:04
«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»
Сегодня, 00:38
«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд»
Сегодня, 00:37
«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного чемпионата мира
Вчера, 21:21
«Нижний Новгород» обыграл чемпиона Эстонии в товарищеском матче
Вчера, 19:28
«Спартак» разгромил клуб «Лива» в товарищеском матче
Вчера, 18:09 Фото
Сортировать
Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 20:37
А гол "Сулаквелидзе" нет.
протон
протон
сегодня в 20:18
Вобщем по итогам двух встреч пока у нас такой : Лещук , Ласкальт , Бальбуна , Ордец , Варела , Захарян , Шиманьский , Сулоквилидзе , Фомин , Сазонов , Смолов .
Видимо, Смолов и Кухта решили разрушить гегемонию Дзюбы и Агалларова :)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:40
Ну всёё!оправдал трансфер себя))
баск
баск ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 19:28
Тенгиз учредил в Тбилиси футбольную академию, учатся там вроде даже бесплатно..
Один из её выпускников- известный игрок РПЛ Соломон Кверквелия
suiw
suiw ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:27
И Вам не болеть! По Пруцеву согласен. Он переломил ход игры. Нобоа показался толстоватым, поэтому у Сочей мало что получалось
suiw
suiw ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:25
Сазонову нос сломали в игре с Енисеем
Накир
Накир
сегодня в 19:19
Федору орден сутулого второй степени...
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:18
Сулаквелидзе настырный , местами очень неплохо смотрелся. 👍
drug01
drug01
сегодня в 19:16
Смолов набирает форму
stanichnik
stanichnik ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 19:15
Доброго Здоровья, suiw!
У курортников молодой Пруцев своей настырностью тоже запомнился.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:15
Смолов, походу, будет в основе Динамо. На подмену ему будут Тюкавин и Грулёв.
баск
баск
сегодня в 19:14
Можно было предположить, что утренний матч у нас проведёт резерв, а потом
против сочинских выйдет основа.
Примерно так всё и сложилось, за исключением некоторых частностей.

Цели, кмк, были примерно таковы-

В матче с Тбилиси
предоставить Кутицкому Мазурину, Галкину и Гладышеву побольше времени
и возможности проявить себя в качестве самостоятельных фигур, при некоторой
минимальной поддержке (Фомин).
Результат: у Кутицкого в основном получалось, у остальных нет, несмотря
на все усилия Фомина. Об этом матче сказать нечего, молодёжь у нас пока
нестабильна и сегодня отработала бездарно.

В матче с Сочи
анализу подвергалось взаимодействие Смолова, как возможного игрока основы, с Грулёвым, Шиманьски и Захаряном в течение полного времени.
Любопытно, что в эту компанию Шварц отрядил Сулаквелидзе..

Сулик молодец, и забил после хорошей комбинации, и вообще смотрелся.
Федя был бОльшую часть времени вяловат (наотмечался?), но как только ему
предоставилась акцентированная возможность- со своей половины поля убежал
от оппонента как на мотоцикле и тоже забил.

Совсем не в форме был Захарян, но он после болезни, придётся ударно навёрстывать.
Во втором тайме на замену Осокину вышел Сазонов и оказался в маске..
Подрался что ли где-то?))

В целом же матч для межсезонья получился ничего, живенько.
Обе команды заметно просыпаются, да и пора уже..
Мaлик
Мaлик
сегодня в 19:13
Ну, ответочка прилетит...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 19:13
Помню в советские времена в Динамо Тбилиси играл заслуженный мастер спорта, обладатель кубка кубков Тенгиз Сулаквелидзе...
suiw
suiw
сегодня в 19:07
Сулаквелидзе был лучшим
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:06
Молодец дядя Фёдор!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100