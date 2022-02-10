Гол Смолова помог «Динамо» обыграть «Сочи» в товарищеском матче

В товарищеском матче московское «Динамо» встретилось с «Сочи». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «бело-голубых».
Счёт в поединке на 11-й минуте открыл Георгий Сулаквелидзе. В начале второго тайма Фёдор Смолов после прохода со своей стороны поля завершил атаку взятием ворот. Однако за 6 минут до окончания игры сочинцы сократили отставание — 2:1.
26 февраля «Динамо» проведёт первую после зимней паузы игру в РПЛ, в которой сыграет с «Химками».
против сочинских выйдет основа.
Примерно так всё и сложилось, за исключением некоторых частностей.
Цели, кмк, были примерно таковы-
В матче с Тбилиси
предоставить Кутицкому Мазурину, Галкину и Гладышеву побольше времени
и возможности проявить себя в качестве самостоятельных фигур, при некоторой
минимальной поддержке (Фомин).
Результат: у Кутицкого в основном получалось, у остальных нет, несмотря
на все усилия Фомина. Об этом матче сказать нечего, молодёжь у нас пока
нестабильна и сегодня отработала бездарно.
В матче с Сочи
анализу подвергалось взаимодействие Смолова, как возможного игрока основы, с Грулёвым, Шиманьски и Захаряном в течение полного времени.
Любопытно, что в эту компанию Шварц отрядил Сулаквелидзе..
Сулик молодец, и забил после хорошей комбинации, и вообще смотрелся.
Федя был бОльшую часть времени вяловат (наотмечался?), но как только ему
предоставилась акцентированная возможность- со своей половины поля убежал
от оппонента как на мотоцикле и тоже забил.
Совсем не в форме был Захарян, но он после болезни, придётся ударно навёрстывать.
Во втором тайме на замену Осокину вышел Сазонов и оказался в маске..
Подрался что ли где-то?))
В целом же матч для межсезонья получился ничего, живенько.
Обе команды заметно просыпаются, да и пора уже..
против сочинских выйдет основа.
Примерно так всё и сложилось, за исключением некоторых частностей.
Цели, кмк, были примерно таковы-
В матче с Тбилиси
предоставить Кутицкому Мазурину, Галкину и Гладышеву побольше времени
и возможности проявить себя в качестве самостоятельных фигур, при некоторой
минимальной поддержке (Фомин).
Результат: у Кутицкого в основном получалось, у остальных нет, несмотря
на все усилия Фомина. Об этом матче сказать нечего, молодёжь у нас пока
нестабильна и сегодня отработала бездарно.
В матче с Сочи
анализу подвергалось взаимодействие Смолова, как возможного игрока основы, с Грулёвым, Шиманьски и Захаряном в течение полного времени.
Любопытно, что в эту компанию Шварц отрядил Сулаквелидзе..
Сулик молодец, и забил после хорошей комбинации, и вообще смотрелся.
Федя был бОльшую часть времени вяловат (наотмечался?), но как только ему
предоставилась акцентированная возможность- со своей половины поля убежал
от оппонента как на мотоцикле и тоже забил.
Совсем не в форме был Захарян, но он после болезни, придётся ударно навёрстывать.
Во втором тайме на замену Осокину вышел Сазонов и оказался в маске..
Подрался что ли где-то?))
В целом же матч для межсезонья получился ничего, живенько.
Обе команды заметно просыпаются, да и пора уже..