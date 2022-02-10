«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»

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сегодня, 00:38

«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» (2:3) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 18-й минуте мяч в мяч в свои ворота отправил защитник «святых» Ян Беднарек. На 23-й минуте форвард «Саутгемптона» Армандо Бройя сравнял счёт. На 70-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон вывел «шпор» вперёд. Однако «Саутгемптон» сумел забить два гола за 3 минуты и вырвать победу. Сначала Мохамед Эльюнусси на 79-й минуте, а после Адамс Че на 82-й минуте поразили ворота «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» идёт на 7-м месте в турнирной таблице (36 очков), «Саутгемптон» занимает 10-е место (28 очков).