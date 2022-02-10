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«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»

сегодня, 00:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» (2:3) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 18-й минуте мяч в мяч в свои ворота отправил защитник «святых» Ян Беднарек. На 23-й минуте форвард «Саутгемптона» Армандо Бройя сравнял счёт. На 70-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон вывел «шпор» вперёд. Однако «Саутгемптон» сумел забить два гола за 3 минуты и вырвать победу. Сначала Мохамед Эльюнусси на 79-й минуте, а после Адамс Че на 82-й минуте поразили ворота «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» идёт на 7-м месте в турнирной таблице (36 очков), «Саутгемптон» занимает 10-е место (28 очков).

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:43
«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»

Что значит упустил победу ??? Упустил победу, это когда на последних минутах основного или дополнительного времени Тоттенхэм бы вёл в счёте, а ему забили и сравняли счёт. А так им забили на 79 ой и сравняли счёт, а потом спустя три минуты забили третий мяч . Это совсем не упустили победу, а конкретно проиграли и по счёту и по всей игре . А могли ещё и больше пропустить . Так что как-то не подходит заголовок к этому матчу , на мой субъективный взгляд.
Раскатали Святые шпор по всем статьям и заслуженно победили . И народ это признать , что команда Конте скорее всего вышла на эту игру не до отценив соперников, где и специалисты и букмекеры отдовали почти сто процентов победу Шпорам . Как-то так .
Всем Добра !!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:39, ред.
Не пойму и чем Конте лучше Рагника за последние 5 матчей Мю набрали 8 очков, а Шпоры 7
allemz
allemz ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:58
Заслуженная добыча))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:56
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 00:48
    Судья засчитал гол ТТХ после грубого нарушения Санчеса, но Бог - не Ерошка, видит хоть немножко и святые забили целых 2 за такую несправедливость! Антошка в печали!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:43
    Ужас! З трм минуты упуститть
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:43
    "ОтскокТайм" не случился, сэйнтс увереннее играли, вполне заслуженная победа
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 00:43
    Да если б только "упустил победу"
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