«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»

«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» (2:3) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 18-й минуте мяч в мяч в свои ворота отправил защитник «святых» Ян Беднарек. На 23-й минуте форвард «Саутгемптона» Армандо Бройя сравнял счёт. На 70-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон вывел «шпор» вперёд. Однако «Саутгемптон» сумел забить два гола за 3 минуты и вырвать победу. Сначала Мохамед Эльюнусси на 79-й минуте, а после Адамс Че на 82-й минуте поразили ворота «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм» идёт на 7-м месте в турнирной таблице (36 очков), «Саутгемптон» занимает 10-е место (28 очков).
Что значит упустил победу ??? Упустил победу, это когда на последних минутах основного или дополнительного времени Тоттенхэм бы вёл в счёте, а ему забили и сравняли счёт. А так им забили на 79 ой и сравняли счёт, а потом спустя три минуты забили третий мяч . Это совсем не упустили победу, а конкретно проиграли и по счёту и по всей игре . А могли ещё и больше пропустить . Так что как-то не подходит заголовок к этому матчу , на мой субъективный взгляд.
Раскатали Святые шпор по всем статьям и заслуженно победили . И народ это признать , что команда Конте скорее всего вышла на эту игру не до отценив соперников, где и специалисты и букмекеры отдовали почти сто процентов победу Шпорам . Как-то так .
Всем Добра !!!
Что значит упустил победу ??? Упустил победу, это когда на последних минутах основного или дополнительного времени Тоттенхэм бы вёл в счёте, а ему забили и сравняли счёт. А так им забили на 79 ой и сравняли счёт, а потом спустя три минуты забили третий мяч . Это совсем не упустили победу, а конкретно проиграли и по счёту и по всей игре . А могли ещё и больше пропустить . Так что как-то не подходит заголовок к этому матчу , на мой субъективный взгляд.
Раскатали Святые шпор по всем статьям и заслуженно победили . И народ это признать , что команда Конте скорее всего вышла на эту игру не до отценив соперников, где и специалисты и букмекеры отдовали почти сто процентов победу Шпорам . Как-то так .
Всем Добра !!!