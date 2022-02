Игроки МЮ шутят над помощником Рангника. Его сравнивают с Тедом Лассо

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» царит напряженная обстановка.

По данным источника, футболисты МЮ недовольны методами выбора состава , а также считают его тренировки старомодными. Кроме того, игроки «Манчестер Юнайтед» в шутку сравнивают помощника Рангника Криса Армаса с вымышленным футбольным тренером Тедом Лассо из одноимённого сериала.

По сюжету сериала Тед Лассо — тренер по американскому футболу, который начал тренировать команду из Английской Премьер-Лиги.

Man United’s players are frustrated with Ralf Rangnick’s squad selection methods, with some believing his training sessions are "old fashioned”.



Players have also jokingly likened assistant Chris Armas to fictional football coach Ted Lasso, sources have told ESPN. pic.twitter.com/EArcFwJKK7