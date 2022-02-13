Кураньи обратился к болельщикам «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» обратился к болельщикам бело-голубых.

Всегда с удовольствием вспоминаю вас и то отличное время, что я провел в Москве и «Динамо». Спасибо за вашу прекрасную поддержку. Я очень рад, что у «Динамо» складывается такой классный сезон. Надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать высокое место клуба в турнирной таблице по окончании сезона.