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Кураньи обратился к болельщикам «Динамо»

сегодня, 09:42

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи обратился к болельщикам бело-голубых.

Всегда с удовольствием вспоминаю вас и то отличное время, что я провел в Москве и «Динамо». Спасибо за вашу прекрасную поддержку. Я очень рад, что у «Динамо» складывается такой классный сезон. Надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать высокое место клуба в турнирной таблице по окончании сезона.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, провел за команду 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи.

Также Кураньи похвалил главного тренера москвичей Сандро Шварца.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 12:44
Кураньи респект - благодарный и благородный человек!
stanichnik
stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:12
Каждый год приезжает на Кубок Легенд
YVG
YVG
сегодня в 11:27
Второе место завоюют вполне заслуженно.
112910415
112910415
сегодня в 10:50
Динамо нынче в большом порядке
drug01
drug01
сегодня в 10:22
Были времена
Loko57
Loko57
сегодня в 10:08
О Кураньи только позитивные воспоминания!
1 984
1 984
сегодня в 09:46
Динамо в этом году радует.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:46
Кураньи зачастил в гости соккеру, связано это с приходом немецкого тренера.
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