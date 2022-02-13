Кураньи обратился к болельщикам «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи обратился к болельщикам бело-голубых.
Всегда с удовольствием вспоминаю вас и то отличное время, что я провел в Москве и «Динамо». Спасибо за вашу прекрасную поддержку. Я очень рад, что у «Динамо» складывается такой классный сезон. Надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать высокое место клуба в турнирной таблице по окончании сезона.
Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, провел за команду 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи.
Также Кураньи похвалил главного тренера москвичей Сандро Шварца.