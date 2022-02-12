РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнёт работать с июля

РФС готовится к запуску Fan ID в РПЛ.
Якобы клубам сообщили, что система начнет работать в России с июля. До этого времени клубы должны будут подготовиться и проверить всех игроков на отсутствие запретов для получения Fan ID.
РФС готовится к запуску Fan ID в РПЛ.
Якобы клубам сообщили, что система начнет работать в России с июля. До этого времени клубы должны будут подготовиться и проверить всех игроков на отсутствие запретов для получения Fan ID.
Дюков, Рассказывал неделю назад, что ФАН АЙДИ ВАЩЕ НЕ ДЛЯ ФУТБОЛА ПРИДУМАЛИ, ЧЕ ВЫ АНЧАЛИ ТО.
Повторение с реформой и лимитом. Популистические словечки "я с народом", а через неделю уже все решено в худшую сторону.
Дюков, Рассказывал неделю назад, что ФАН АЙДИ ВАЩЕ НЕ ДЛЯ ФУТБОЛА ПРИДУМАЛИ, ЧЕ ВЫ АНЧАЛИ ТО.
Повторение с реформой и лимитом. Популистические словечки "я с народом", а через неделю уже все решено в худшую сторону.
На трибунах становится тише, останется футбол под звуки поедания семечек
На трибунах становится тише, останется футбол под звуки поедания семечек