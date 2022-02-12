РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнёт работать с июля

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сегодня, 20:57

РФС готовится к запуску Fan ID в РПЛ .

Якобы клубам сообщили, что система начнет работать в России с июля. До этого времени клубы должны будут подготовиться и проверить всех игроков на отсутствие запретов для получения Fan ID.