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РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнёт работать с июля

сегодня, 20:57

РФС готовится к запуску Fan ID в РПЛ.

Якобы клубам сообщили, что система начнет работать в России с июля. До этого времени клубы должны будут подготовиться и проверить всех игроков на отсутствие запретов для получения Fan ID.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
РФС не подтвердил, что Fan ID введут в июле
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Все комментарии
протон
протон ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 22:34
На самом деле довольно много людей ходят на футбол спонтанно. Куда бы пойти в выходные? В кино были, в театре были. А давай на футбол. Причём весной и летом на стадион ходят инстаграмщицы. Плюс люди из области приезжают. И эта спонтанность давала посещаемость. Теперь же "скажем дружно: не нужно!
протон
протон
сегодня в 22:33
Дождались, ждем аншлаги на матчах уровня Арсенал Уфа, ведь теперь бедные мамы с маленькими детьми наконец-то смогут посещать это великолепное зрелище.

Дюков, Рассказывал неделю назад, что ФАН АЙДИ ВАЩЕ НЕ ДЛЯ ФУТБОЛА ПРИДУМАЛИ, ЧЕ ВЫ АНЧАЛИ ТО.
Повторение с реформой и лимитом. Популистические словечки "я с народом", а через неделю уже все решено в худшую сторону.
протон
протон
сегодня в 22:32
Я по всем признакам «Кузьмич» и по замыслу государства должен быть доволен вводимыми мерами… но на самом деле теперь на стадион - ни ногой. Даже готов полностью выкинуть футбол из жизни и перестать покупать(смотреть) трансляции. Жизнь и без ногомяча прекрасна, есть и другие лиги.
На трибунах становится тише, останется футбол под звуки поедания семечек
протон
протон
сегодня в 22:31
А мы сообщаем РФС, что диван Id также начинается с июля
lotsman
lotsman
сегодня в 22:23
И всё таки встречу с фанатами не мешало бы провести и найти общий язык.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:00
Вот ведь печаль...
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