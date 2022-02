«Добро пожаловать домой». Болельщики «Интера» тепло встретили Моуриньо

Болельщики «Интера» скандировали кричалки и вывесили баннер в честь главного тренера «Ромы» перед матчем 1/4 финала Кубка Италии.

Моуриньо возглавлял миланский клуб с 2008 по 2010 год, выиграв исторический требл (в том числе и Лигу чемпионов). Сегодня Жозе впервые с 2010-го оказался на «Сан-Сиро» в качестве тренера, а фанаты «нерадзурри» не забыли заслуги бывшего наставника клуба. Они вывесили баннер с надписью: «Добро пожаловать домой, Жозе».

Inter fans sang and showed Jose Mourinho love when he walked out onto the San Siro pitch ahead of Roma's clash with Inter in the Coppa Italia.



His first time facing Inter Milan since he left in 2010. Goosebumps ❤️



(via @tancredipalmeri) pic.twitter.com/iL2DuGS24K